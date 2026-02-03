金宣虎否認逃稅遭前公司打臉 律師點出違法關鍵「最重判兩年」

南韓男星金宣虎才剛憑藉《愛情怎麼翻譯？》重回事業巔峰，近日卻陷入嚴重的逃稅與非法經營爭議。儘管經紀公司Fantagio火速澄清，但韓媒接連爆出其利用「一人法人」規避高額所得稅，並透過父母帳戶進行可疑資金往來。當地律師更點出，金宣虎因未依法登記產業，最重恐面臨兩年徒刑。

據韓媒報導，金宣虎在前東家S.A.L.T.期間成立個人法人公司，並以此收取演藝活動結算金。若以「個人收入」計算，所得稅率最高達49.5%；但透過「法人所得」處理，稅率則驟降至19%。前東家S.A.L.T.相關人士對此表示，當時僅是應演員要求，將款項匯入指定帳戶，並非由公司主導。

報導指出，該法人的登記地址竟然就是金宣虎的居住地，且由其父母出任高層。公司每月支付父母數百萬至數千萬韓元不等的薪資，父母隨後再將這筆錢匯回給金宣虎。由於該公司無法提出明確的企劃書或會議紀錄，這類支出在會計上被視為「業務無關費用」，律師警告這恐涉及挪用、侵占公司資金及背信罪。

儘管Fantagio宣稱設立法人是為了舞台劇製作，絕非刻意逃稅，但韓媒抓到關鍵痛點：金宣虎並未完成「大眾文化藝術企劃產業」的必要登記。

律師認為，在未登記狀態下收取演藝結算金，已觸犯南韓《大眾文化藝術產業發展法》，刑責最重可處兩年以下有期徒刑。律師更直言，經紀公司以為「外界不會深究」，草率回應「個人公司已在進行註銷作業」，反而讓稅務機關有更充分的理由全面清查其資金流向。

這場風波已直接衝擊其演藝行程。金宣虎與秀智合作的新劇《魅惑》原定今年上架，雖目前相關人士表示「日期未定」，但外界普遍擔憂，若逃稅與刑事爭議持續延燒，該劇極可能面臨無限期延遲或換角命運。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導