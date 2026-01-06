金宣虎多語言狂切換 講到韓文竟結巴

韓星金宣虎與高允貞近日為主演Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》接受台灣媒體視訊訪問，金宣虎在劇中飾演精通多國語言的口譯員「周浩鎮」，笑說因拍戲時頻繁切換語言，曾在一場拉麵店的戲時，出現連母語韓文都說不順的窘境，「腦袋好像打結，NG了很多次。」

高允貞則大讚金宣虎的語言切換能力，「真心覺得他做得很好，如果是我來演這個角色，絕對做不到」，並透露每拍完一個鏡頭，「日語、義大利語、英語老師們就會各自用自己的語言說『宣虎，跟著我說』，甚至一度同時出聲。」讓金宣虎只能苦笑請大家「一個一個來」。

金宣虎也回誇高允貞學語言速度驚人，會主動向也有參演的日本男神福士蒼汰學日語，若2人比語言能力的話，絕對是高允貞獲勝，但高允貞謙虛表示自己只是初學、擅長模仿的階段，還不太會應用，「如果真的要比，宣虎哥是接受正統訓練的人，我應該會輸。」

該劇本月16日在Netflix上線。飾演口譯員後，金宣虎也深感這份工作的專業與不易，尤其需快速記錄、避免帶入私人情緒，「剛才我和允貞回太長，擔心口譯員會很辛苦，結果她翻得超完美，我們都豎起大拇指。」更分享海外粉絲見面會因翻譯與耳機延遲造成語言混亂的趣事。