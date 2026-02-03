金宣虎捲逃稅風暴！遭前東家爆料「本人要求」 最重恐坐牢2年

記者陳宣如／綜合報導

韓國男神金宣虎近期憑藉Netflix話題熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到近日卻捲入逃漏稅爭議，事件持續升溫。外界注意到，他疑似沿用與同公司藝人車銀優相似的操作手法，而他在前經紀公司時期的財務細節也被曝光。律師警告，如果調查結果屬實，金宣虎最嚴重可能面臨「兩年以下有期徒刑」的法律風險。

金宣虎捲入逃漏稅爭議。（圖／翻攝自IG @seonho__kim）

據韓媒報導，金宣虎於2024年1月成立了一人法人公司「SH2」，成為其演藝收入管理的重要管道。按韓國法規，若以個人名義申報收入，含地方稅在內，最高稅率可達49.5%；而透過法人申報，最高僅需繳納19%的法人稅。

廣告 廣告

金宣虎前經紀公司內部人士昨（3）日表示，「款項只是按照演員要求入帳」，現在的公司也承認「法人成立後，曾短暫接收過前公司的結算金」。這些說法隨即引發外界高度關注與質疑，認為金宣虎可能透過法人帳戶將高額收入轉為公司名義，以降低個人所得稅，操作意圖明顯是想逃漏稅。

值得注意的是，法人「SH2」成立至今已滿兩年，卻遲遲未完成「大眾文化藝術企劃業」的正式登記，依照南韓法規，未登記的法人若收取與經紀管理相關收入，已違反《大眾文化藝術產業發展法》，最嚴重可處兩年以下有期徒刑。律師盧鍾煥分析，這類操作已不再是單純的行政程序疏失，而可能被視為濫用制度漏洞進行的「稅務規避」。

金宣虎爆出利用個人公司名義逃稅，前公司表示「款項只是按照演員要求入帳」。（圖／翻攝自IG @seonho__kim）

此外，金宣虎法人公司的登記地址與其住所相同，也引發外界質疑是否為「空殼公司」。若主管機關認定法人收取的款項全屬金宣虎的個人所得，將進一步加重法律責任。

面對逃稅爭議，金宣虎所屬經紀公司Fantagio先前回應表示，法人成立初衷為舞台劇製作及相關業務，「絕非刻意為了節稅或逃稅」，且法人在金宣虎加入Fantagio後已停止實際營運，目前正依法律程序辦理歇業。不過，金宣虎前公司近日指出，曾依金宣虎要求將結算款項匯入該法人帳戶，使外界對其「逃漏稅疑雲」的討論再度升溫。

更多三立新聞網報導

才簽進車銀優公司！金宣虎爆疑「同手法逃稅」嚴厲駁斥：絕非故意避稅

車銀優爆逃稅200億後！金宣虎也爆「同手法」 經紀公司回應了

車銀優和母親恐「共同被判入獄」！調查4局罕見出手 律師曝最慘下場

車銀優涉逃稅200億道歉！《獵魔女團》趙雅頓力挺挨轟：干你外國人屁事

