金宣虎新戲搭檔高允貞 義大利、加拿大拍攝正式預告曝光

【緯來新聞網】南韓演員金宣虎、高允貞主演的韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》今（5日）釋出正式預告以及最新海報，主海報中呈現浩鎮（金宣虎飾）與車茂熙（高允貞飾）身處義大利的畫面，兩人之間寫滿了各種語言的「愛」，凸顯出他們最想學會及渴望理解的語言其實是彼此的心。

金宣虎、高允貞主演的韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》（圖／Netflix提供）

正式預告深入描繪沉穩、專業且精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與享譽全球、努力向他靠近的頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的愛情故事。隨著這段旅程展開，兩人穿梭於韓國、日本、加拿大與義大利如畫般的風景之中。有時，他們願意敞開心房；有時，卻又撞上一道道無形的高牆。浩鎮能輕鬆翻譯各種語言，卻發現茂熙的心是最難解讀的；而茂熙雖然被世界各地的粉絲所愛，卻始終難以表達自己的愛意。



預告中也透露出，與茂熙一同參與實境節目、號稱日本浪漫王子的黑澤博（福士蒼汰飾）對茂熙的情意，使逐漸靠近彼此的浩鎮與茂熙陷入出乎意料的跨國三角關係。這中間的三角關係 身為口譯員的浩鎮會如何選擇？是否會堅守他的專業，如實翻譯黑澤博對茂熙的表白？影集將於1月16日於Netflix全球獨家上線。

