金宣虎新戲超夯！首合作高允貞 兩人甜出戲外

人氣韓星金宣虎、高允貞主演的愛情韓劇一開播，就衝上收視排行榜冠軍。（圖／翻攝自金宣虎IG、高允貞IG）





人氣韓星金宣虎、高允貞主演的愛情韓劇一開播，就衝上收視排行榜冠軍，兩人戲裡戲外的互動都超甜，因此在開播兩天，就登上韓國地區的收視冠軍，這回金宣虎也為了演出完美翻譯，還花了4個月的時間精進6國語言，讓粉絲大讚超敬業。

韓劇《愛情怎麼翻譯》：「如果在她面前哭出來，我一定會羞愧而死。」

怎麼才開播第一集就抱下去了啦，南韓演員金宣虎和高允真新戲上檔話題超高，尤其這個摸頭殺隔著螢幕，都可以感受到兩人甜度已經超標。韓劇《愛情怎麼翻譯》：「周浩鎮他說什麼，你不翻譯我沒辦法回話啊，（他要我轉告你，我真的很喜歡你，車茂熙）。」

金宣虎這回化身精通六種語言的超強翻譯，來幫助女明星高允貞，為此他還下了不少功夫。南韓演員金宣虎：「首先當然就是，依據劇本做好功課，身為演員需要投入感情，反覆練習如何注入感情，其他的時間，進一步了解文法，很認真的做了功課，花了大概四個月的時間準備。」

這回兩人首次搭戲就擦出不小的火花，戲裡戲外都很甜。南韓演員金宣虎vs.高允真：「是要有影響力才行吧...來了，（現在緊張程度差不多90%了），我要說什麼，（你看那邊黃色的，影響力是有的），雖然知道有影響力，但沒想到這麼多人看，沒想到受到這麼多關注。」

上節目展現，兩人好默契，金宣虎超暖題詞，也讓在場主持人笑翻，兩人一搭一唱也蹦出不少笑果。韓劇《愛情怎麼翻譯》：「你偷聽還裝中國人，（我哪有假裝是中國人），你假裝在看中文冊子，（不是假裝是真的在看）。」

這回新戲劇組大手筆讓演員橫跨日本、韓國、加拿大、義大利四國取景拍戲，也因此增進兩人感情，現在粉絲們都超期待，劇裡還有哪些是這對cp藏的小彩蛋。



