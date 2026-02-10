金宣虎最新近況曝光！逃稅風波後現身話劇排練 「人瘦了一大圈」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國男星金宣虎近日因Netflix熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，但不久前卻捲入逃稅爭議，被爆出透過設立「一人公司」避稅，引發外界討論。金宣虎日前透過公司道歉，坦承對法人運營規範理解不足而犯錯，目前正積極處理相關事宜。

逃稅風波過後，金宣虎最新近況曝光。（圖／翻攝自Instagram）

逃稅風波過後，金宣虎最新近況曝光，他近日正在準備話劇《秘密通道：INTERVAL》，從製作公司公開的排練照片可見，金宣虎以輕鬆休閒的造型現身，但與過往螢幕上溫暖、陽光的形象相比，神情似乎有些凝重且臉部明顯瘦了一圈，讓人不免聯想到是否與逃稅事件有關。

儘管深陷爭議，他參與演出的話劇《秘密通道：INTERVAL》19場演出門票仍全數售罄，一票難求，人氣似乎並未受到影響，粉絲支持度依舊不減。

金宣虎所屬經紀公司Fantagio日前已針對逃稅爭議發布官方聲明，「為了修正當時因不熟悉法人經營所造成問題而採取的預防性措施，已全數返還過去法人信用卡使用紀錄、家屬薪資及法人車輛。透過該法人過去結算的相關金額，除原先已繳納的法人稅外，也已追加補繳個人所得稅。目前正進行法人歇業程序，相關行政流程即將完成。」

