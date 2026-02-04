金宣虎涉逃稅道歉了！經紀公司曝「止血方案」認藝人無知

金宣虎被爆逃稅發聲道歉。（圖／翻攝自金宣虎Instagram）





韓星金宣虎近來因演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》引爆討論，不料卻被爆出與同公司男神車銀優都有逃稅問題；對此，經紀公司Fantagio今（4）日發聲明道歉：「金宣虎本人對於在不夠了解的情況下成立並維持該法人一年多深感懊悔，對此深表歉意。」承諾未來會更嚴格管理旗下藝人的整體活動。

經紀公司Fantagio聲明中提到，金宣虎於2024年1月為了演藝活動及戲劇製作而成立一間法人公司，在2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前的活動，演藝收入均透過該法人進行結算。後來意識到一人法人可能引起誤解，因此已停止該法人營運，最近一年來沒有再透過該公司進行活動。自2025年2月簽訂合約後，金宣虎的所有酬勞均以個人名義結算，與該法人完全無關。

Fantagio在聲明中指出，金宣虎對法人運作不夠了解所造成的問題，已經主動歸還法人信用卡、停止支付家庭薪資及退還法人車輛；除了原本已繳納的法人稅外，額外補繳個人所得稅，相關稅款已全數繳清，目前正在進行法人廢業手續，行政程序預計近期完成。



