金宣虎涉逃稅「深感懊悔」 道歉揭緊急補救方法
金宣虎近來與高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》再攀事業巔峰，沒想到2月1日卻爆出跟同經紀公司Fantagio的車銀優一樣利用空殼公司逃稅，若違反《大眾文化藝術產業發展法》，最高可被判處2年以下有期徒刑，今（2╱4）Fantagio表示：「金宣虎對於在缺乏充分理解的情況下成立並維持該法人1年多深感懊悔，對此深表歉意。」
日前金宣虎被爆在2024年1月成立法人企劃公司SH2，他擔任代表理事，父母則擔任理事，不過公司未登記為大眾藝術文化企業，父母每月收到他支付的數百至數千萬韓元月薪後又轉帳給他，平時還用公司卡埋單生活費和娛樂費，韓媒指他利用此法減稅。而他若以個人所得處理，最高需繳49.5％所得稅，但法人所得僅需繳最高19％法人稅，昨他的前經紀公司也說：「我們只是將款項匯入演員指定的帳戶。」
Fantagio一開始先表示金宣虎的SH2成立目是為了舞台劇製作及舞台劇相關活動，「絕非刻意為了節稅或逃稅」。而且在他加入Fantagio後，SH2約1年前起就未再進行任何實質業務，「目前正依相關法律與程序辦理歇業手續」。
今Fantagio表示，金宣虎已將之前的法人卡、給父母的薪水、法人車輛全部返還，並對於過去通過法人公司接收的結算款項，除繳納法人稅外，還追加補繳個人所得稅，目前深刻反省中。
更多太報報導
蘇永康出道30年首攻高雄 搶票時間曝光
韋喆台灣永久居留證到手 《最強的身體》剷7公斤
「金曲歌王」宣洩不滿 集體怒吼3個字
其他人也在看
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
長江存儲大震撼！國家隊砸25億搶救「這3檔」記憶體巨頭 出手相救華新近7千張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（2）日下跌439.72點，終場以31624.03點作收，跌幅1.37%。根據「玩股網」統計八大公股銀行今日上市個股賣超...
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
華邦電、南亞科崩跌警訊？傳陸廠「賤賣記憶體」 專家一次全解析
台股3日暴漲571點，但記憶體族群卻再度慘遭血洗，傳出陸廠發動低價戰，導致華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重摔，跌幅約9%~5.6%不等。不過，專家點出三大疑點，直指這類利空應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」，建議投資人冷靜應對，待記憶體股價拉回修正，反而是逢低進場的良機。
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
《台北股市》外資2天砍近千億！投信逆轉多 台股賣壓宣洩完了？
【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦
投降挺不下去了？自營商翻臉清倉聯電 一刀揮向記憶體4檔得手12億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲571.33點，收32,195.36點，漲幅1.81%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超24.02億元。...
金宣虎否認逃稅遭前公司打臉 律師點出違法關鍵「最重判兩年」
南韓男星金宣虎才剛憑藉《愛情怎麼翻譯？》重回事業巔峰，近日卻陷入嚴重的逃稅與非法經營爭議。儘管經紀公司Fantagio火速澄清，但韓媒接連爆出其利用「一人法人」規避高額所得稅，並透過父母帳戶進行可疑資金往來。當地律師更點出，金宣虎因未依法登記產業，最重恐面臨兩年徒刑。