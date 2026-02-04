金宣虎涉逃稅「深感懊悔」 道歉揭緊急補救方法

金宣虎涉逃稅道歉了。翻攝IG



金宣虎近來與高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》再攀事業巔峰，沒想到2月1日卻爆出跟同經紀公司Fantagio的車銀優一樣利用空殼公司逃稅，若違反《大眾文化藝術產業發展法》，最高可被判處2年以下有期徒刑，今（2╱4）Fantagio表示：「金宣虎對於在缺乏充分理解的情況下成立並維持該法人1年多深感懊悔，對此深表歉意。」

日前金宣虎被爆在2024年1月成立法人企劃公司SH2，他擔任代表理事，父母則擔任理事，不過公司未登記為大眾藝術文化企業，父母每月收到他支付的數百至數千萬韓元月薪後又轉帳給他，平時還用公司卡埋單生活費和娛樂費，韓媒指他利用此法減稅。而他若以個人所得處理，最高需繳49.5％所得稅，但法人所得僅需繳最高19％法人稅，昨他的前經紀公司也說：「我們只是將款項匯入演員指定的帳戶。」

Fantagio一開始先表示金宣虎的SH2成立目是為了舞台劇製作及舞台劇相關活動，「絕非刻意為了節稅或逃稅」。而且在他加入Fantagio後，SH2約1年前起就未再進行任何實質業務，「目前正依相關法律與程序辦理歇業手續」。

今Fantagio表示，金宣虎已將之前的法人卡、給父母的薪水、法人車輛全部返還，並對於過去通過法人公司接收的結算款項，除繳納法人稅外，還追加補繳個人所得稅，目前深刻反省中。

