金宣虎為演專業口譯閉關4個月 《愛情怎麼翻譯？》看到極光難以忘懷

金宣虎、高允貞將在《愛情怎麼翻譯？》大談浪漫又現實的戀愛。（Netflix提供）

Netflix全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》在首爾舉行上線記者會，金宣虎這次不當海岸村的洪班長，改當精通六國語言的口譯員周浩鎮，與「全球巨星」高允貞在異國街頭相遇。導演柳英恩直言，這部戲玩的就是「愛之語言」的錯位，看一個能精準翻譯各國語句的人，遇上心動對象時如何變得笨口拙舌，那種想說又說不出口的曖昧堆疊，才是最迷人的看點。

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》是精通六國語言的口譯員。（Netflix提供）

談到為了角色下的苦功，金宣虎自爆這回真的「壓力山大」，他必須完美消化英、日、義、中、法、韓六種語言，光是前期語言特訓就閉關了四個月。他笑說，周浩鎮這個角色是個能精準翻譯各國語句的專業才子，私下卻是個「戀愛句點王」，完全不懂怎麼表達自己的情感。而高允貞則感性分享，她演出的車茂熙雖然一夕成名，心底卻總帶著一絲不安，直到遇見那個「聽得懂她心聲」的人，才學會勇敢去愛。

廣告 廣告

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》是一夕成名的女明星。（Netflix提供）

這次劇組大手筆橫跨日、韓、加、義四國取景，導演柳英恩特別提到，每個國家都代表了兩人感情的不同階段，從日本的初見悸動，到加拿大夕陽與極光下的情感升溫，每一幕都美得像畫。高允貞回憶起拍攝往事，眼睛閃閃發亮地說：「在加拿大拍完極光戲回程時，我們真的親眼看見了極光！那種震撼與感動，到現在都還記得很清楚。」

《愛情怎麼翻譯？》由崔宇成、李利覃、金宣虎、高允貞與福士蒼汰演出。（Netflix提供）

《愛情怎麼翻譯？》由大名鼎鼎的「洪氏姊妹」執筆，金宣虎在記者會尾聲，暖心地把這部作品比作「旅行中收到的禮物」，希望能把這份治癒感傳遞給觀眾。這場集結高顏值與夢幻美景的浪漫冒險，將於1月16日在 Netflix 獨家上線。

更多鏡週刊報導

從一夜情到命運交集 吳漣序周旋二男喊好幸福

挑戰韓文單曲 洪暐哲壓力不小

李玉璽婚後首度露面 曝積極做人「隨時想撲倒老婆」