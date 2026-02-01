金宣虎爆設一人公司逃稅！手法相似車銀優 經紀公司回應了

【緯來新聞網】南韓演員金宣虎被媒體爆料疑似利用一人法人公司處理收入與家庭支出，涉及逃稅爭議。根據《體育京鄉》報導，他與同為Fantagio經紀公司的車銀優操作模式相近，引發公眾關注與討論。Fantagio則回應「正在整理立場中」。

金宣虎。（圖／翻攝IG）

根據《體育京鄉》揭露，金宣虎的公司由其本人設立，父母擔任公司理事與監察等要職，卻疑似使用法人資源處理個人開支，涉有逃漏稅及公司資金不當使用問題。該爭議牽涉金額龐大，並與演藝界財務運作模式相關，引起外界質疑藝人是否普遍利用制度規避課稅。



金宣虎於2024年1月成立一人公司，將演藝活動收入透過法人帳戶運作。公司登記雖包含演藝業務，但未登錄為大眾藝術文化產業。消息人士稱，其父母每月領取數百萬至數千萬韓元的薪資後再轉回金宣虎本人帳戶，另有指控指出其父母使用法人信用卡支付私人成本，如香菸、KTV娛樂與日常車輛開銷。此舉可能構成假列支出以降低稅負，亦涉挪用公司資產之嫌。



另外，金宣虎於2025年簽約給經紀公司Fantagio前，已預先成立個人公司。部分業界人士推測此舉與處理簽約金約20億韓元有關。由於車銀優亦被指使用相同方式設立公司處理收入，因此兩人被認為採用類似財務操作模式，進一步放大了爭議性。



對於上述指控，Fantagio表示「正在整理立場中」，尚未發出正式聲明。截至目前，金宣虎方面未對外界質疑做出直接回應，相關單位也未透露是否啟動稅務調查程序。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

邵雨薇跨年醉倒吳慷仁懷中 鬆口認了「斷片」超想睡

武打片拍膩了？72歲洪金寶認「想拍愛情床上戲」