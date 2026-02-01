金宣虎爆跟車銀優用同招逃稅？家族操作曝光 經紀公司回應了

韓國演藝圈逃稅風暴持續延燒，繼車銀優捲入鉅額逃稅疑雲後，同屬經紀公司Fantagio旗下的演員金宣虎也被踢爆透過家族法人進行節稅操作。對此，Fantagio澄清：「該公司已超過一年未運作，目前正進行註銷清算程序。」

金宣虎主演的 《愛情怎麼翻譯？》近日播出，卻爆出 逃稅風暴。（圖／Netflix 提供）

韓媒《京鄉體育》披露，金宣虎在首爾龍山區自宅地址設立獨立的「表演企劃公司」法人，由本人擔任代表理事，父母分別出任董事與監察人，董事會完全由家族成員組成，未引進任何外部專業經營人士。

法律專家分析，這種僅由家人組成董事會的結構，明顯是為了讓家族能夠靈活運用資金。據可靠消息指出，金宣虎利用該法人帳戶，按月向父母支付數百萬至數千萬韓元不等的薪資，而雙親領取後，就會在當月將款項原封不動轉回給金宣虎。

金宣虎被踢爆透過家族法人進行節稅操作，經紀公司 回應了 。（圖／Netflix 提供）

更誇張的是，金宣虎的雙親長期使用該公司法人卡支付生活費及娛樂費，其父親連買香菸、出入酒店等消費都報公帳，金宣虎平日代步的「Genesis GV80」豪車也登記在公司名下。

報導進一步揭露，該法人登記的營業項目涵蓋廣告代理、媒體內容製作、不動產租賃、人力顧問及醫療相關產業等多項業務，雖然盈利項目包含演藝事業，卻未向政府登記為「大眾藝術文化企劃業」，恐引發法律與制度上的爭議。

對此，經紀公司Fantagio於1日承認該法人確實存在，但澄清：「該公司已超過一年未運作，在意識到可能引發爭議後，目前正進行註銷清算程序。」公司也進一步補充：「該法人是金宣虎在轉入本公司前就已成立的，當時並不知道會有問題。其目的並非節稅，而是因為金宣虎對舞台劇有熱忱，為了往後持續發展舞台劇事業而成立的。」

