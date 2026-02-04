金宣虎爆逃漏稅 經紀公司發聲道歉：相關款項皆已繳清
南韓 / 林彥廷 綜合報導
韓國男星金宣虎近期被爆出逃漏稅，且手法與同公司的車銀優一致，都是以家人名義設立空殼公司。對此，金宣虎所屬經紀公司 Fantagio 今（4）日發出聲明說明，並表示「對造成外界混亂與憂慮致上歉意，未來將更加周密地管理所屬藝人的整體活動，務求不再發生類似情況。」
綜合韓國媒體報導，金宣虎於2024年1月以演藝活動及話劇製作為由設立法人公司，在2025年2月與Fantagio展開新合約之前，其相關活動的結算款項皆透過該法人收取。
Fantagio聲明指出，自2025年2月與金宣虎簽訂專屬合約之日起至今，所有結算款項皆直接支付給演員本人，Fantagio與金宣虎之間的合約過程及相關活動，與該法人不存在任何關聯。
Fantagio表示，金宣虎在意識到該法人本身的運作可能引發誤解後，便已停止法人營運，最近一年多以來，實際上完全未再透過該法人進行任何活動。
Fantagio提到，金宣虎為了糾正當時因缺乏認知而造成的法人經營問題，已採取先行措施，全面返還過去的法人信用卡使用項目、家族薪資及法人車輛。針對過去透過該法人結算的金額，除原已繳納的法人稅外，也已追加補繳個人所得稅，相關款項皆已繳清。
Fantagio表示，目前正進行法人歇業程序，行政作業即將完成。同時也轉述金宣虎立場：「金宣虎是在對法人經營缺乏充分理解的情況下設立該法人，並維持約一年多的時間，對此深刻反省，並向大眾深深致歉。」
針對車銀優、金宣虎捲入逃稅爭議一事，Fantagio表示：「本公司同樣對造成外界混亂與憂慮致上歉意，未來將更加周密地管理所屬藝人的整體活動，務求不再發生類似情況。」
