金宣虎爆逃漏稅 追加補繳謝罪

金宣虎近日才剛以《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅，怎料又爆出逃稅風波。（資料照片）

韓星金宣虎因設立「個人公司」涉及逃漏稅一事，雖已在第一時間出面回應，但質疑聲依舊不斷，4日透過所屬經紀公司Fantagio表示，已提交過去的該公司的信用卡使用紀錄，並全數歸還家族薪資與公司名下車輛，且針對過去透過該公司領取的結算金額，除原本已繳納的稅款外，也已追加補繳個人所得稅，目前正進行法人歇業程序，相關手續即將完成。

Fantagio解釋，金宣虎於2024年1月為演藝活動與舞台劇製作成立的個人公司，在2025年2月與Fantagio簽約前，短暫透過該公司收取結算款，但他已意識到這樣的營運方式恐引發誤解，坦言，是在「缺乏充分理解」的情況下進行，近一年多來未再透過該公司進行任何實質活動，簽約後的所有收入皆由Fantagio直接支付本人，最後不忘道歉：「金宣虎深感反省，在此低頭致歉。」