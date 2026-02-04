金宣虎爆逃稅爭議道歉了！ 發聲明低頭認錯止血：已補繳

【緯來新聞網】韓國男神金宣虎近來因《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅，未料1日捲入逃稅嫌疑，與車銀優同屬經紀公司Fantagio的他，被質疑成立一人工作室逃稅，並藉由工作室支付父母薪資，再轉回本人帳戶，以及使用信用卡支付私人成本等，有挪用公司資產的嫌疑。風波延燒3天後，4日經紀公司對外認錯，表示「金宣虎未充分理解法人運營」，並非刻意逃稅，已經補繳個人所得稅，試圖讓爭議平息。

金宣虎為逃稅爭議道歉。（圖／Netflix提供）

廣告 廣告

金宣虎經濟公司Fantagio今（4日）發表聲明表示，金宣虎於2024年1月成立法人公司，原本是基於演藝活動與舞台劇製作需求，並在與前東家合約期間，透過該法人收取演藝收入。2025年2月起與Fantagio簽署經紀合約，在意識到法人公司可能引發逃稅疑雲後，已經近1年都沒有透過法人公司進行活動。Fantagio方面強調，自2025年2月簽訂專屬合約以來，所有演藝活動收入都是直接匯入金宣虎本人帳戶，「本公司與金宣虎之間的合約及活動與該法人毫無關聯。」與該法人公司完全切割。



聲明中還指出，金宣虎已經將過去的法人卡使用明細、薪資、車輛退還，「除了原有繳納的法人稅外，還已額外繳納個人所得稅。」法人公司也已經進入解散程序。「金宣虎對於未充分理解法人運營深感懊悔，誠摯道歉。」



不過這也並非是金宣虎第一次捲入爭議，他先前因《海岸村恰恰恰》爆紅，卻被前女友爆料曾逼墮胎等毀滅性爆料，直到後來證據一一曝光、輿論反轉，才還他清白，重返演藝圈。近期他因《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅，沒想到又再次捲入逃稅爭議，演藝事業運氣一波三折，也讓網友們忍不住感嘆，「真的是一紅就出事」。

更多緯來新聞網報導

關穎防詐騙籲「不要相信任何人」 林熙蕾聞三峽車禍痛心

沒有大S的母親節...徐媽媽曬全家福 具俊曄暴瘦震驚網友