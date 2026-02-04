金宣虎爆逃稅遭下架代言廣告 急做2事發聲道歉

金宣虎爆逃稅發聲道歉，遭下架代言廣告。（資料圖／粘耿豪攝）

南韓男星金宣虎（김선호）近期憑Netflix戲劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再度攀升，不料，日前遭媒體爆料，疑似透過個人公司逃稅，被懷疑與男星車銀優使用相同手法，但經紀公司第一時間澄清該個人公司正在處理關閉手續，金宣虎則在4日透過經紀公司致歉。

金宣虎所屬經紀公司Fantagio 4日發聲明表示，先前報導的個人公司於2024年1月設立，目的為演藝活動及戲劇製作，因此從2024年1月到2025年2月（與Fantagio簽約之前），金宣虎都是透過該公司收取活動酬勞。不過，金宣虎認為該公司可能造成誤會，隨即停止了營運，且最近1年以上完全沒透過該公司進行任何活動，「Fantagio與金宣虎簽訂專屬合約至今，皆是直接向演員個人支付酬勞。我們明確表示，Fantagio與金宣虎的簽約過程及活動，與該公司沒有任何關係」。

如今個人公司引發爭議，金宣虎為了導正自己對公司運作的無知，「已全部繳回過去的法人卡使用明細、家庭薪資及公司車輛」，針對過去透過該公司結算的金額，除了已繳納法人稅外，也已完成個人所得稅的追繳，「目前正在進行公司停業程序，行政程序即將結束」。同時金宣虎和Fantagio也致歉：「金宣虎對於在未充分理解公司營運的情況下，設立該公司並維持約1年，正在深刻反省中，在此低頭向各位致歉。本公司也對造成混亂與擔憂致歉，今後將盡全力嚴格管理所屬演員的整體活動。」

雖然金宣虎方面聲稱個人公司正在進行停業手續，但依然引起社會熱議，據了解，目前已有廣告商出面切割，下架了早前拍攝好的代言廣告；而未來新戲《Unfriend》、《魅惑》、《在議員的保佑之下》、舞台劇《秘密通道》尚未傳出變動，其中與秀智主演的《魅惑》，韓國Disney+則回應：「目前尚未確定具體上架時程，相關更新會在日後公告。」

