金宣虎爆逃稅！前東家證實「空殼公司」收錢 廣告圈已切割、3部戲1部舞台劇恐卡關

與金宣虎有合作關係的服飾品牌BEANPOLE，已將金宣虎的宣傳素材設為非公開。翻攝NAVER

韓劇男神金宣虎深陷逃稅疑雲，儘管現屬Fantagio娛樂已發聲明否認指控，沒想到前東家S.A.L.T Entertainment今（3日）接受採訪卻火上加油，證實當初的確將演藝結算款項匯入金宣虎成立的「法人公司」，強調，「僅是依照演員要求。」

金宣虎（左）與高允貞因為《愛情怎麼翻譯？》雙雙再翻紅。Netflix提供

金宣虎近來憑Netflix夯劇《愛情怎麼翻譯？》人氣再度攀升，不料日前卻爆出與Fantagio娛樂同門師兄車銀優一樣，捲入逃稅爭議，更被確認2024年1月收取前東家的演藝活動相關的結算款項時，就是以「法人公司」名義領取。

金宣虎爆逃稅爭議！法人稅率19%、個人稅率49.5%

若以個人所得計算，包含地方稅在內，最高適用49.5%的所得稅率；若改以法人所得計算，最高僅適用19%的法人稅率，稅務負擔相對明顯降低。金宣虎的前東家也證實，「僅依照演員的要求，將結算款項匯入其指定的帳戶。」

不只逃稅！還涉侵占、背信甚至恐遭判2年徒刑

由於該法人公司登記地址就是金宣虎的住家，也引發外界質疑，這間法人公司是否就是一間「空殼公司」？此外，金宣虎將父母登記為代表理事與監事，外界質疑金宣虎以法人資金向父母發放薪資後，再將款項轉回本人帳戶，因而衍生出逃稅，甚至侵占、背信等疑雲。

廣告 廣告

再者，金宣虎透過該法人收取具經紀管理性質的相關款項，卻被確認未辦理依法必須完成的「大眾文化藝術企劃業」登記，恐涉及違反《大眾文化藝術產業發展法》，最重可處2年以下有期徒刑。

金宣虎作品排隊播出！秀智新劇恐卡關

金宣虎（左起）與秀智合拍的《魅惑》，由導演韓在林執導。Disney+提供

目前韓國服飾品牌BEANPOLE，今已悄悄將金宣虎的影片及照片設為非公開，成為廣告圈開第一槍切割的品牌。金宣虎目前還有Disney+新劇《魅惑》以及《Unfriend》、《在議員的保佑之下》共3部戲已拍完，進入後製階段。舞台劇《秘密通道》更是只剩10天就要開演，但目前各作品製作方與平台皆表示「尚無變動」，外界都尚在觀察後續發展。



回到原文

更多鏡報報導

人間香奈兒形象大逆轉！Jennie雪地廢土風太反差 韓網驚呼：差點認不出

具俊曄痛失摯愛1週年！大S忌日登韓網熱搜 《外傷重症中心》醫師剖析致命關鍵

舒華「暴瘦脫相」法令紋現形！今露面親曝現況

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」