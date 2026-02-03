金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割

金宣虎近日捲入逃稅疑雲。（資料照片）

韓國男星金宣虎因《海岸村恰恰恰》走紅，但曾因前女友爆料私生活爭議沉寂一段時間，近期靠《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅，卻又被爆與同公司車銀優疑似以相同手法逃稅，隨著風波持續擴大，廣告商已開始切割，一家服裝品牌已刪除他在官方社群的照片。

據韓媒報導，金宣虎2024年1月以自宅地址成立公司「SH2」，將父母登記為代表與監事，並透過法人資金支付父母薪資再轉回本人，外界質疑為逃稅空殼公司。經紀公司Fantagio澄清，公司是為舞台劇及相關活動設立，非刻意節稅，且金宣虎轉投Fantagio後，實際事業活動約一年已停止，正依程序辦理歇業手續。

不過有律師指出，SH2未完成「大眾文化藝術企劃業」登記卻收結算金，可能違反《大眾文化藝術產業發展法》，最高可處2年以下有期徒刑。金宣虎今年仍有《Unfriend》、《魅惑》、《在議員的保佑之下》3部劇待播，舞台劇《秘密通道》也將於9天後開演，製作方皆表示目前尚無變動。