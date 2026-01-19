金宣虎苦練外語4個月！自爆險放棄一場戲 高允貞近距離會海外粉超感動

Netflix浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯?》日前前往雅加達舉行記者會，主演金宣虎、高允貞，以及導演柳英恩一同出席。在見面會上看到大批粉絲熱情支持的高允貞也分享，這是她首次與海外粉絲近距離見面，「在體驗區聽到非常熱烈的應援聲，真的讓我非常感動、由衷感謝。」

韓星金宣虎（左）、高允貞（右）出席《愛情怎麼翻譯?》雅加達記者會。（圖／Netflix 提供）

金宣虎在片中飾演口譯員「周浩鎮」，他分享了詮釋一位以翻譯語言為職業，卻不擅長翻譯自己情感的人物心境。「我飾演的浩鎮，和車茂熙是截然不同的角色。茂熙肢體動作多、反應也很豐富，但浩鎮並不像她那樣溫暖外放。我和導演討論了很多，思考要如何透過眼神、說話方式與肢體動作來呈現浩鎮的個性。」

他為了角色苦練多國語言與口音，包括英文、義大利文與日文，「為了這個角色，我花了四個月時間準備，每一種語言都有一位老師指導。如果沒有這些準備，我可能早就放棄像是『Momo醬拉麵』那場戲了。但我和老師們反覆討論，最後才能順利完成。」

金宣虎分享了詮釋一位以翻譯語言為職業，卻不擅長翻譯自己情感的人物心境。（圖／Netflix 提供）

高允貞則飾演一名情感封閉的全球巨星「車茂熙」，她分享了自己如何詮釋角色內在的脆弱，「我在準備茂熙這個角色時，特別去思考她不是一步一步，而是瞬間成為頂級明星的狀態。那裡面既有喜悅，也伴隨著恐懼，這正是我想呈現的部分。茂熙其實是個相當保守的人，因此她常常運用語言、扭轉句子來保護自己不受傷害。」

除了記者會之外，Netflix也在雅加達舉辦了粉絲慶祝活動，吸引超過3000名粉絲朝聖，兩位演員也親眼感受到東南亞粉絲們的熱情，相當感動。金宣虎表示：「真的非常感謝大家長久以來的愛與支持，因為你們的熱情與鼓勵，我將帶著滿滿能量回去，謝謝你們，我愛你們。」

首次與海外粉絲近距離見面的高允貞也分享：「剛剛在體驗區聽到非常熱烈的應援聲，真的讓我非常感動、由衷感謝。」她也補充道：「這部影集充滿如印尼風景般美麗的畫面，只要陪我們走完12集，無論是視覺還是聽覺都會是一場饗宴，尤其是透過浩鎮的聲音。希望大家能喜歡這部作品，謝謝你們的愛與支持。」

高允貞首次與海外粉絲近距離見面。（圖／Netflix 提供）

《愛情怎麼翻譯?》橫跨韓國、日本、加拿大與義大利等多個絕美場景拍攝，描述多語言口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與全球知名巨星車茂熙（高允貞 飾）之間，一段意想不到、逐漸萌芽的浪漫愛情故事。《愛情怎麼翻譯？》由「洪氏姐妹」（《還魂》、《德魯納酒店》）執筆，以火花四射的化學反應、機智幽默的對話與深刻情感層次，探問「愛的語言」是否真的能被翻譯。

