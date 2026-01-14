金宣虎苦練6國語言 高允貞難忘極光感情加溫

【緯來新聞網】浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎搭檔高允貞演出，兩人在劇中將詮釋多國口譯員與巨星之間的浪漫愛情。該劇13日在首爾舉辦記者會，金宣虎透露他為了準備劇中精通六國語言的角色，認真準備了長達四個月的時間。高允貞更分享在加拿大拍攝時看到了絕美極光景色，讓她直呼：「至今都讓人難忘。」

金宣虎搭檔高允貞演出《愛情怎麼翻譯？》（圖／Netflix提供）

金宣虎在劇中飾演精通6國語言的周浩鎮，他表示：「浩鎮是一位精通六種語言，包含英語、日語、義大利文、中文、法語與韓語的專業口譯員，能夠精準傳達不同語言的意思，卻不擅長表達自己的情感。」他也分享為角色所做的準備：「在完全消化劇本後，我反覆練習台詞，也很專注情感的投入。每一種語言的準備時間不盡相同，但從開拍前算起，認真準備了四個月，才有畫面上呈現的樣子。」



高允貞則在劇中飾演巨星車茂熙，因遇到金宣虎飾演的翻譯，展開了浪漫愛情，「茂熙就像奇蹟般地從無名演員，一躍成為全球巨星。遇見替她詮釋語言的浩鎮後，她開始在愛情中勇敢地面對並化解誤會。」她更進一步補充到：「茂熙對突如其來的成功與知名感到欣喜，但同時也對這份愉快興奮的心情何時結束感到不安；在全新的地方遇見新的人，她既期待又有些懷疑。我試著把這些複雜而多層次的情緒都呈現出來。」



《愛情怎麼翻譯？》橫跨韓國、日本、加拿大與義大利四個國家拍攝，導演柳英恩說明：「日本是浩鎮與茂熙初次相遇、情愫萌芽的地方；加拿大則是兩人情感大幅拉近、充滿戲劇性時刻的舞台，夕陽與極光等景色都成為情感的映照；義大利則是故事後半段的背景，浪漫氛圍更加濃厚。」金宣虎補充道：「海外拍攝時，整個劇組彼此依靠、一起吃飯、每天聊天，所以當一個拍攝地告一段落時，心情也特別感性。」



兩人感情升溫最快的關鍵則是發生在劇組前往加拿大取景，高允貞某天拍完戲回到宿舍後突然看到極光，立刻打電話給金宣虎大喊「極光！」當時金宣虎第一反應是「不要騙人啦」，直到親眼看到才相信。高允貞也分享：「在日本之後，我們在加拿大變得更親近，到了義大利又更加熟絡。拍攝極光場景那天回程時，我們真的親眼看到了極光，那一刻至今都讓人難忘。」《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日在 Netflix獨家上線。

金宣虎為了演出《愛情怎麼翻譯？》準備了4個月的時間。（圖／Netflix提供）

高允貞拍攝《愛情怎麼翻譯？》在加拿大看到極光直呼難忘。（圖／Netflix提供）

