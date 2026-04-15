白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
金宣虎見面會4/26拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看
韓劇男神金宣虎宣布將展開亞洲巡迴見面會，其中台北站6/6於新北工商展覽中心登場，4/26在拓元售票系統全面開賣。金宣虎今年初在《愛情怎麼翻譯？》飾演「語言天才」，與高胤禎共譜浪漫戀曲，讓他繼《海岸村恰恰恰》、《苦盡柑來遇見你》後再度翻紅，雖然近期他捲入逃稅風波，但人氣依然不減，這次巡迴見面會4月從首爾起跑，已公開的地點包括雅加達、神奈川、馬尼拉、台北和曼谷，將與所有喜歡他的粉絲近距離見面。金宣虎見面會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、代表作一次看。
金宣虎見面會｜時間地點
演出日期：2026/06/06（六）
演出地點：新北工商展覽中心
金宣虎見面會｜售票時間
售票時間：2026/04/26（日）17:00
售票平台：拓元售票系統
注意事項：
1. 每人每場限購4張 。
門票於活動前5天開放取票，相關規定請參考售票網頁說明。
全場皆為劃位座席，一人一票，請依票面座位號入座。
金宣虎見面會｜票價、座位圖
演出票價：VIP NT$6,880 / A區 NT$5,880 / B區 NT$4,880 / C區 NT$3,880 / 愛心區 NT$3,440
座位圖：
金宣虎見面會｜粉絲福利
福利內容：歡送、小卡、台北場限定海報、1V5合照、1V10合照、親筆簽名拍立得、親筆簽名海報
抽選資格為所有於 2026/05/26（二）23:59 前完成購票付款且無退票之持票者。
金宣虎見面會｜代表作推薦
《瘋了，因為你！》
《百日的郎君》
《加油吧威基基2》
《抓住幽靈》
《Start-Up：我的新創時代》
《海岸村恰恰恰》
《暴君》
《苦盡柑來遇見你》
《愛情怎麼翻譯？》
💠更多演唱會懶人包💠
● SEVENTEEN小分隊CxM演唱會：4/25、4/26 高雄巨蛋開唱
● 中島美嘉演唱會：5/16、5/17 台北流行音樂中心開唱
● King Gnu演唱會：6/6、6/7 台北小巨蛋開唱
● LiSA演唱會：6/19、6/20 台北小巨蛋開唱
● ITZY演唱會：6/27 高雄巨蛋開唱
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