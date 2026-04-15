金宣虎見面會4/26拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利一次看

柯震東因主演Netflix影集《乩身》攻佔各國排行榜，演藝聲勢再度飆高，個人方面，他的愛情也不遜色；他和韓團i-dle人氣台灣籍成員舒華的緋聞傳了1年半，除聚會同框外、社群的互動也被解讀為隔空傳情，礙於女方粉絲反對聲量大，檯面上處於模糊地帶；但據悉，兩人不只穩交中，且已帶回家中見長輩，尤其柯爸柯媽對舒華讚譽有加，戀情越來越有影。

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