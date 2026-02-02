金宣虎設「一人公司」遭控逃稅 經紀公司急闢謠

最近人氣超高的的演員金宣虎，疑似也用相同手法逃漏稅，消息讓韓國粉絲相當震驚。（圖／翻攝自金宣虎IG）





之前傳出韓國男神車銀優逃稅風波，持續擴大延燒，因為韓媒報導，同公司、最近人氣超高的的演員金宣虎，疑似也用相同手法逃漏稅，消息讓韓國粉絲相當震驚。

韓國男神金宣虎先前才走過前女友的毀滅式爆料，好不容易以韓劇《愛情怎麼翻譯》再度翻紅，但最近又被韓國媒體爆出，疑似逃漏稅，而且手法跟同公司的車銀優一模一樣。

韓國媒體報導，金宣虎也設有一人法人公司，地址就在本人住家，爸爸是理事，媽媽則是室長，爸媽每個還會有薪水，但最後還是會把錢匯回去給金宣虎。

廣告 廣告

不過經紀公司也火速澄清，強調這是這間公司已經停止經營一年多了，當初是為了舞台劇製作以及劇場活動成立，絕對不是為了刻意節稅，目前已經依照相關法律規定，辦理關閉手續。韓國藝人逃漏稅風波連環爆，真相究竟為何，得等相關單位持續釐清。



【更多東森娛樂報導】

●秀智和金宣虎確定二搭！韓劇《魅惑》正式開拍

●金宣虎新戲超夯！首合作高允貞 兩人甜出戲外

●王子不倫戀粿粿吃尾牙挨轟！小煜離婚後首現身：就讓他消失

