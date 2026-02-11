金宣虎話劇《秘密通道》13日如期開演！承認逃稅並道歉補稅留下生機
金宣虎爆出逃稅爭議、出面道歉並補稅後，輿論風向出現反轉，讓他的話劇《秘密通道》得以在13日如期開演，而且19個場次全部售罄！
雖然金宣虎表示是因為自己的無知導致逃稅的誤會，但至少給了粉絲幫他講話的底氣，尤其對照同門「師兄」車銀優硬槓國稅廳打官司，似乎也讓網友的怒氣沒那麼集中在金宣虎身上。
「節稅變逃稅」稅務專家看破手腳
金宣虎這次針對媒體爆料的逃稅問題，回應的儘管不夠及時，但至少對爆料內容均已作出回應與補救，如下：
*承認因為無知，運營一人公司約一年時間。
*承認一年期間片酬款項，均通過該法人公司進行結算。
*承認用法人卡給父母發薪資、買車，現已返還。
*承認節稅與漏稅，已補繳稅款並關閉法人公司，並強調以上行為皆發生於簽約現任經紀公司Fantagio之前。
*最後深刻反省並向大眾低頭謝罪。
雖然有粉絲幫腔表示，金宣虎所謂的一人公司只是用來「避稅」並非「逃稅」，但韓媒《Heraldbusiness》報導指出，當高收入者設立「一人公司」以達到節稅目的時，倘若該公司沒有實際業務，也不提供任何服務或商品，那它就變成了「空殼公司」。
在這種情況下，「一人公司」會被視為「逃稅手段」，而不是「節稅手段」，因此稅務專家認為，這些高收入者不應便宜行事，拿避稅當藉口成立一人公司。
彩排《秘密通道》兩眼浮腫
幸虧熱播中的《愛情怎麼翻譯》，為金宣虎狂吸不少粉絲，該劇自1月中播出以來，讓他的IG粉絲數每日持續增加，至今已突破1259萬粉絲。
猶記得他憑前一部爆紅劇集《海岸村恰恰恰》，IG粉絲數已有800萬，後來復出演出Disney+《暴君》、Netflix《苦盡柑來遇見你》，再增長至1061萬，接著Netflix《愛情怎麼翻譯》又在短短一個月之內，讓他漲粉近200萬。
可見即使陷入逃稅風波，金宣虎的粉絲基礎仍然相當穩固，如今既然已經道歉補稅了，很可能繼2021年前女友墮胎事件後，再一次讓他全身而退。
這從金宣虎將於2月13日至22日演出的話劇《秘密通道》，也可以看得出來，目前19個場次一票難求、場場滿座，主辦單位並未因此暫停演出，也沒有發生退票的情形。
只不過這幾天他彩排的照片曝光，臉頰明顯消瘦，神情凝重的模樣，與之前宣傳《愛情怎麼翻譯》溫暖陽光的形象，形成強烈對比，讓粉絲心疼不已。
新劇《議員的保佑》開拍成懸念
比較令人擔心的是，金宣虎即將開拍的新劇《議員的保佑》，由於他扮演的是一位正義公務員角色，韓國網友認為非常不適合，紛紛要求他退出該劇。
但《議員的保佑》製作公司最新回應卻是：「現在每天都有新的消息出現，目前還無話可說。」看來還沒有要金宣虎退出的意思。
此外，繼服裝品牌BEANPOLE下架金宣虎的廣告影片和宣傳照之後，護膚品牌理膚寶水（La Roche-Posay）最近也將他的廣告影片全部轉為非公開，尚不清楚他所代言的美妝品牌I社及健康食品品牌N社，接下來將如何處置。
至少批評金宣虎的輿論目前稍微平息，甚至還有媒體重新提起他在《愛情怎麼翻譯》的好表現，風向已漸漸轉往金宣虎在道歉文中所希望的「專心演戲」方向邁進。
更多影劇娛樂相關：
NewJeans確定變4人！ADOR所有相關應用程式Danielle徹底被刪除
Rosé罕見鬆口地下戀！坦承曾被「藝人舊愛」情感操控 約會變裝老奶奶躲狗仔
形象大翻轉！李棟旭接演19禁新劇《風流韻事》 化身出軌男挑戰大尺度
其他人也在看
Fantagio深陷車銀優金宣虎逃稅風波 邕聖祐仍選擇續約
Fantagio深陷車銀優金宣虎逃稅風波 邕聖祐仍選擇續約
高顏值就時尚／獨家！對戲孕婦夏于喬 直擊郭富城拍國片賣燒臘
從台灣拍廣告發跡成名的郭富城，是2屆金馬影帝，但多年來他卻沒拍過從出品方到工作班底、演員都是台灣人的電影，最近他終於在台北街頭拍攝「純台片」《老子》。郭富城化身燒臘店老闆，造型夠草根，但天王氣場與顏值無敵，即便腳踩橡膠雨靴仍吸引不少圍觀民眾，引爆網路一波「雨靴時尚」的討論。
獨家／67歲看護嫁8億人瑞！5億高中生律師說話了 快用【突破口】保財產
67歲看護閃嫁102歲擁有8億身家的人瑞，引爆社會譁然。人瑞子女一得知【看護變繼母】後驚呆了。成功擋下5億高中生遺產不被結婚才2小時夏姓男子奪走的律師許哲維緊急表示，建議家屬除了向法院提起【確認婚姻無效訴訟】、【撤銷婚姻訴訟】之外，還可以主張依【家事事件法第85條】的暫時處分，先【避免人瑞名下財產遭轉移】。還可以對看護提告詐欺跟業務侵佔罪。
《何百芮》完美收官！鍾瑶許願「演到第十季」阿Ken人形立牌超搶戲
《何百芮》完美收官！鍾瑶許願「演到第十季」阿Ken人形立牌超搶戲
NewJeans確定變4人！ADOR所有相關應用程式Danielle徹底被刪除
NewJeans變成「4人陣容」的體制，最近在經紀公司ADOR一連串動作下，幾乎已成定局！包括該團的IG、臉書、YouTube、X（推特）等等，所有平台頭像有Danielle的全遭刪除，改以「NEWJEANS」圖片替代。
揭開閔熙珍新公司23支預告片神秘面紗！NewJeans製作班底全歸隊 新男團第一個成員大公開？
閔熙珍創立的新廠牌「ooak records」終於正式成立，不但同步開啟官方IG、X（推特）及官方網站，還推出一系列23支短版預告片，揭示她製作的新男團，即將為音樂圈帶來新風暴！
過年春節陸劇推薦！愛奇藝《成何體統》熱鬧開演、Netflix《唐宮奇案之青霧風鳴》雙強查案
【文／曾心奕】今年農曆春節特別長，加上星期六和星期日，整整放了9天。除了走春、拜訪親友，待在家追最新上線的劇，也是個不錯的選擇！近期陸續上線幾部陸劇，包含白鹿4搭王星越的《唐宮奇案之青霧風鳴》、王楚然搭檔丞磊的《成何體統》等，本文也為讀者整理出春節期間必看陸劇，絕對不會鬧劇荒！
前一天才發文！男星驚傳驟逝享年39歲 「葬禮時間點」曝光了
韓國男星鄭恩宇踏入演藝圈後，累積無數戲劇作品，其中擔任《太陽的新娘》男主角讓他知名度大增，並榮獲獎項肯定，怎料今（11日）傳出過世消息，讓粉絲震驚不已。蔡佩伶報導
韓國演藝圈大咖又出事車銀優 金宣虎後 影后被抓跟男友長時間鑽法律漏洞
韓國演藝圈大咖又出事車銀優 金宣虎後 影后被抓跟男友長時間鑽法律漏洞
快訊／美股開盤台積電ADR漲了 標普出事「暴跌破8％」
2月11日台股封關日將至，能考慮將目光看向美股。重要消息有金融統計集團標普全球（S&P Global）財報營收好，但每股盈餘未達預期；飲料大廠可口可樂（Coca-Cola）財報釋出市場疲軟訊號；晶圓代工龍頭台積電1月營收超強，其在美股也有ADR可關注。今（10）日美股開盤，台積電ADR漲了，標普全球（SPGI，非指數）一度下跌8.30%。
Lisa主演Netflix新版《新娘百分百》 同時擔任製片人備受矚目
Netflix正式宣布BLACKPINK成員Lisa，將出演一部浪漫喜劇片，靈感來自茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）1999年紅極一時的《新娘百分百》，想當初Lisa因為太愛這部電影，還特地到該片的書店朝聖過，如今小影迷即將一躍成為女主角了！
不是日韓泰！「這國家」年吸百萬台人遊玩，一票網友讚：美食多、便宜又好玩
台灣人愛出國，過往日本一直是國人出遊首選，但近期在社群平台上卻出現一股「越南熱」討論風潮。一名女網友在社群平台上坦承，自己這２年頻繁造訪富國島、峴港及胡志明市等越南城市，甚至表示現在搜尋機票時首選目的
七里香甕仔雞再捐消防指揮車 台中消防局致謝
記者陳金龍／台中報導 知名美食餐廳七里香甕仔雞公司平時熱心公益，日前甫捐贈救護車及救…
大咖男星「爽兵」驚人內幕曝光！檢方起訴曝缺勤102天 開庭延至4月
韓國人氣男團WINNER成員宋旻浩服替代役期間的「爽兵爭議」再度升溫，檢方最新起訴內容曝光，引發粉絲與輿論高度關注。根據起訴書，宋旻浩在服社會服務要員期間，無故缺勤高達102天，約占實際應出勤天數不到四分之一，檢方已依違反《兵役法》將其移送法院審理，若罪名成立，最高可處3年以下有期徒刑。陳宣如
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。