金宣虎話劇《秘密通道》13日如期開演！承認逃稅並道歉補稅留下生機

金宣虎爆出逃稅爭議、出面道歉並補稅後，輿論風向出現反轉，讓他的話劇《秘密通道》得以在13日如期開演，而且19個場次全部售罄！

雖然金宣虎表示是因為自己的無知導致逃稅的誤會，但至少給了粉絲幫他講話的底氣，尤其對照同門「師兄」車銀優硬槓國稅廳打官司，似乎也讓網友的怒氣沒那麼集中在金宣虎身上。

「節稅變逃稅」稅務專家看破手腳

金宣虎這次針對媒體爆料的逃稅問題，回應的儘管不夠及時，但至少對爆料內容均已作出回應與補救，如下：

*承認因為無知，運營一人公司約一年時間。

*承認一年期間片酬款項，均通過該法人公司進行結算。

*承認用法人卡給父母發薪資、買車，現已返還。

*承認節稅與漏稅，已補繳稅款並關閉法人公司，並強調以上行為皆發生於簽約現任經紀公司Fantagio之前。

*最後深刻反省並向大眾低頭謝罪。

雖然有粉絲幫腔表示，金宣虎所謂的一人公司只是用來「避稅」並非「逃稅」，但韓媒《Heraldbusiness》報導指出，當高收入者設立「一人公司」以達到節稅目的時，倘若該公司沒有實際業務，也不提供任何服務或商品，那它就變成了「空殼公司」。

在這種情況下，「一人公司」會被視為「逃稅手段」，而不是「節稅手段」，因此稅務專家認為，這些高收入者不應便宜行事，拿避稅當藉口成立一人公司。

金宣虎因為《愛情怎麼翻譯》粉絲又大漲了一波。（翻攝seonho__kim IG）

彩排《秘密通道》兩眼浮腫

幸虧熱播中的《愛情怎麼翻譯》，為金宣虎狂吸不少粉絲，該劇自1月中播出以來，讓他的IG粉絲數每日持續增加，至今已突破1259萬粉絲。

猶記得他憑前一部爆紅劇集《海岸村恰恰恰》，IG粉絲數已有800萬，後來復出演出Disney+《暴君》、Netflix《苦盡柑來遇見你》，再增長至1061萬，接著Netflix《愛情怎麼翻譯》又在短短一個月之內，讓他漲粉近200萬。

可見即使陷入逃稅風波，金宣虎的粉絲基礎仍然相當穩固，如今既然已經道歉補稅了，很可能繼2021年前女友墮胎事件後，再一次讓他全身而退。

這從金宣虎將於2月13日至22日演出的話劇《秘密通道》，也可以看得出來，目前19個場次一票難求、場場滿座，主辦單位並未因此暫停演出，也沒有發生退票的情形。

只不過這幾天他彩排的照片曝光，臉頰明顯消瘦，神情凝重的模樣，與之前宣傳《愛情怎麼翻譯》溫暖陽光的形象，形成強烈對比，讓粉絲心疼不已。

金宣虎彩排《秘密通道》兩眼浮腫（左圖）令粉絲擔心。（翻攝contentshaap IG）

新劇《議員的保佑》開拍成懸念

比較令人擔心的是，金宣虎即將開拍的新劇《議員的保佑》，由於他扮演的是一位正義公務員角色，韓國網友認為非常不適合，紛紛要求他退出該劇。

但《議員的保佑》製作公司最新回應卻是：「現在每天都有新的消息出現，目前還無話可說。」看來還沒有要金宣虎退出的意思。

此外，繼服裝品牌BEANPOLE下架金宣虎的廣告影片和宣傳照之後，護膚品牌理膚寶水（La Roche-Posay）最近也將他的廣告影片全部轉為非公開，尚不清楚他所代言的美妝品牌I社及健康食品品牌N社，接下來將如何處置。

至少批評金宣虎的輿論目前稍微平息，甚至還有媒體重新提起他在《愛情怎麼翻譯》的好表現，風向已漸漸轉往金宣虎在道歉文中所希望的「專心演戲」方向邁進。

