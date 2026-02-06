金宣虎逃稅被抓包！五年前廣告也不保 品牌立刻全下架

記者林宜君／台北報導

南韓演員金宣虎逃稅爭議持續延燒，即使已公開致歉並補繳稅款，相關效應仍在擴散。（圖／Netflix提供）

南韓演員金宣虎逃稅爭議持續延燒，即使已公開致歉並補繳稅款，相關效應仍在擴散。繼品牌陸續低調切割後，曾合作過的代言廣告也再度被下架，顯示風波對其形象與演藝工作帶來實質衝擊。近日透過經紀公司發表聲明致歉，並證實已完成相關稅款補繳。然而，道歉聲明發布後，商業合作端的動向仍引發外界關注。

金宣虎逃稅風波延燒，五年前廣告也不保。（圖／翻攝自IG）

法國美膚保養品牌理膚寶水於5日被發現，已將金宣虎早些年拍攝的代言廣告影片轉為非公開。但當時因其私生活爭議，相關廣告曾一度被下架，待風波平息後才重新上架。時隔5年，隨著逃稅事件曝光，該支廣告再度被轉為非公開狀態。雖然品牌官方未對外說明下架原因，但外界普遍推測與金宣虎近期的逃稅爭議有關。事實上，廣告圈與金宣虎之間的切割跡象早在3日便已浮現。

廣告 廣告

金宣虎逃稅風波也為金宣虎後續演藝作品投下變數。（圖／翻攝自金宣虎IG）

南韓服裝品牌Bean Pole於3日刪除2026年春季系列前導影片，金宣虎為該品牌拍攝的春季形象廣告，無論在Instagram或Youtube平台皆已無法搜尋到相關內容，顯示合作關係出現明顯變化。此外，金宣虎逃稅風波也為金宣虎後續演藝作品投下變數。包括《在議員的保佑之下》、《魅惑》以及《Unfriend》等作品，是否能依原定計畫推出，目前仍存在不確定性，後續發展備受關注。

更多三立新聞網報導

曾紅到全台瘋迷！林慧萍差點成張菲妻 金曲再被翻唱

八炯曬台籍中共身分證！正面照曝光引瘋猜 網友留言卡位追劇式吃瓜

影視大亨吳敦享壽77歲！一手促成四小天王合體 幕後推手永留影史

富商男友遭通緝、準婆婆被逮 吳佩慈此時現身大S墓園引關注

