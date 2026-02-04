金宣虎道歉了！遭爆設立1人公司逃稅 急止血：已全數補繳、深感懊悔

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

南韓男演員金宣虎近日捲入逃稅疑雲，被質疑透過設立1人工作室手法逃稅，其所屬經紀公司Fantagio於今（4）日上午正式發布聲明致歉。金宣虎方面承認在運營法人公司期間因「未充分理解相關法律規範」而產生疏失，目前已主動補繳稅款並申請廢除該法人公司。

金宣虎經紀公司發布聲明致歉，並說明目前已申請廢除該法人公司。（圖／翻攝金宣虎IG）

Fantagio的聲明內容說明，金宣虎於2024年1月設立法人公司，原意是為了演藝活動與劇場製作，在2025年2月與現任經紀公司簽約前的收入，皆是透過該法人公司結算。

然而，在意識到該營運模式可能引發逃稅誤解後，金宣虎已於最近一年內停止該法人的實質活動，與現任公司的結算金也均改由個人直接接收。

為了挽回大眾信任，金宣虎採取了多項補救措施。聲明指出，他已主動將過去的法人卡使用明細、家庭薪資及法人車輛全部退還，並在原本已繳納的法人稅基礎上，額外補繳個人所得稅，公司表示，法人公司解散程序已進入尾聲。

金宣虎公司聲明全文：

您好，這裡是演員金宣虎的所屬公司Fantagio。

針對最近報導中提到的金宣虎一人法人相關的附加事實及我們的立場，特此說明。

法人設立及運作

金宣虎於2024年1月為了演藝活動及舞台製作而成立法人。自2024年1月法人成立以來，直到2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前的活動，均以該法人進行結算。

法人運作中止

金宣虎認識到該法人的運作本身可能引起誤解，因此停止了該法人的運作，最近一年以上透過該法人的活動實際上並未進行。

Fantagio與合約簽訂

自2025年2月簽訂專屬合約以來，Fantagio與金宣虎的結算金均直接支付給演員本人。我們明確表示，Fantagio與金宣虎之間的合約過程及活動，與該法人沒有任何關係。

法人解散程序

金宣虎為了糾正當時對法人運作的無知，主動採取措施，已將過去的法人卡使用明細、家庭薪資及法人車輛全部退還。對於過去透過該法人收到的結算金，除了原有繳納的法人稅外，還已額外繳納個人所得稅。目前法人解散程序正在進行中，行政程序即將完成。

金宣虎對於在缺乏充分理解的情況下成立並維持該法人一年多深感懊悔，對此深表歉意。

我們也對造成的混亂和擔憂表示歉意，並將更加仔細管理所屬演員的整體活動。

謝謝。

Fantagio 敬上



