金宣虎道歉了！遭爆逃稅「公司4點聲明」澄清 已完成追加繳稅

金宣虎近日藉《愛情怎麼翻譯？》再創演藝事業巔峰，不料，卻再次傳出醜聞。Netflix提供

南韓演員金宣虎近期憑藉 Netflix 浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》再創演藝事業巔峰，不料卻被媒體爆出設立一人公司涉嫌逃稅，引發熱議。對此，金宣虎所屬經紀公司 Fantagio 於 4 日發表正式聲明，針對外界質疑的「空殼公司」與「稅務問題」提出四點澄清。金宣虎也透過公司表達歉意，強調當初是因為對法律運作無知才造成誤會，目前已主動補繳所有稅款並歸還相關資產，正在辦理公司停業手續。

金宣虎為逃稅爭議道歉。Netflix提供

強調設立初衷為演藝與劇團運作

根據 Fantagio 發布的聲明，金宣虎於 2024 年 1 月設立該法人，最初目的是為了進行演藝活動以及舞台劇的製作。聲明指出，在 2025 年 2 月與 Fantagio 簽訂新合約之前，金宣虎確實曾透過該公司領取活動結算金。但公司強調，該法人的營運並非為了刻意節稅或逃稅，而是基於當時業務需求所設立的。

停止法人營運並與現任公司切割

Fantagio 在聲明中明確劃分了金宣虎目前的稅務狀況。公司表示，金宣虎在意識到營運一人公司可能會引起外界誤解後，已於一年多前停止該公司的實質營運。自 2025 年 2 月與 Fantagio 展開專屬合約後，所有演藝收入都是直接支付給金宣虎個人。聲明重申：「Fantagio 與金宣虎之間的簽約過程與目前的活動，與該法人完全無關。」

採取先發制人措施歸還資產與補稅

針對媒體報導中提到的「家人薪資」與「法人車輛」等爭議，聲明提到金宣虎為了糾正過去因無知而產生的錯誤，已採取多項先發制人的措施。內容包括歸還過去所有的法人信用卡使用明細、支付給家人的薪資以及登記在公司名下的車輛。而在稅務方面，金宣虎除了原先繳納的法人稅外，也已經追加繳納了對應的個人所得稅，目前稅務程序已全數完成。

深感反省並進入停業程序

最後，Fantagio 轉達了金宣虎的立場。金宣虎表示，對於自己在不夠了解法人營運制度的情況下，維持公司約一年的時間深感反省，並向感到困擾的大眾低頭致歉。目前該法人已正式進入歇業程序，相關行政作業即將進入收尾階段。儘管陷入稅務風波，金宣虎的後續作品《魅惑》、《Unfriend》以及舞台劇《秘密通道》等目前仍照原計畫進行，但廣告商的動向則成為外界關注的焦點。

以下為Fantagio聲明全文：

大家好。 這裡是以演員金宣虎的經紀公司 Fantagio。

針對近期報導中提到的關於金宣虎一人公司（法人）的追加事實與本公司立場，說明如下。

公司的設立及營運｜金宣虎於 2024 年 1 月為了演藝活動及舞台劇製作設立了公司。自 2024 年 1 月公司設立後，到 2025 年 2 月與 Fantagio 開始新合約之前的活動，是透過該公司領取酬勞結算。

停止公司營運｜金宣虎在意識到營運該公司本身可能引起誤解後，已停止該公司營運，最近一年以上實際上完全沒有透過該公司進行任何活動。

與 Fantagio 簽訂合約｜Fantagio 與 金宣虎自 2025 年 2 月簽署專屬合約之日起至今，酬勞結算皆直接支付給演員個人。我們明確表示，Fantagio 與金宣虎之間的簽約過程及活動，與該公司無任何關係。

公司註銷程序｜金宣虎為了糾正當時因無知而產生的公司營運問題，採取了先發制人的措施，已歸還過去所有的公司卡使用明細、家人薪資以及公司車輛。對於過去透過該公司結算的金額，除了原先繳納的營利事業所得稅外，也已完成追加繳納個人所得稅。目前正處於公司註銷（廢業）程序中，行政上的程序預計很快就會完成。

金宣虎演員對於在對公司營運缺乏充分了解的情況下，設立該公司並維持約一年時間一事，正深刻反省中。在此向大家低頭致歉。

本公司也對造成混亂與擔憂深感抱歉，今後將竭盡全力，更加嚴密地管理旗下演員的所有活動。

謝謝大家。

Fantagio 敬上



