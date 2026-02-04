金宣虎道歉！ 否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
南韓演員金宣虎近期捲入逃稅風波，4日上午透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司，是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，道歉：「正在深刻反省中。」
Fantagio 表示，金宣虎於 2024 年1 月設立一人公司，2025年2月與 Fantagio展開新合約前，相關活動收入皆透過該法人結算。不過，在意識到運作可能引發誤解後，該法人已停止營運，且近一年多來，實際上未再透過法人進行任何活動。目前金宣虎和Fantagio 的合作，都是以個人名義直接結算。
針對稅務問題，Fantagio 強調，金宣虎已就過去透過法人領取的收入，在原本繳納法人稅之外，完成個人所得稅的補繳，同時也已歸還法人信用卡、家人薪資與法人名下車輛。目前該公司正在依法進行歇業程序，相關行政作業預計近期完成。
Fantagio表示，金宣虎對於在未充分理解法人營運制度的情況下，設立並維持法人一事，表示深感的反省並向外界致歉。公司方面也表示，對於此次事件造成的混亂與疑慮表達歉意，未來將更加審慎管理旗下藝人的整體活動與行政事務，以避免類似情況再次發生。
快訊／金宣虎道歉了！遭爆逃稅「公司4點聲明」澄清 已完成追加繳稅
南韓演員金宣虎近期憑藉 Netflix 浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》再創演藝事業巔峰，不料卻被媒體爆出設立一人公司涉嫌逃稅，引發熱議。對此，金宣虎所屬經紀公司 Fantagio 於 4 日發表正式聲明，針對外界質疑的「空殼公司」與「稅務問題」提出四點澄清。金宣虎也透過公司表達歉意，強調當初是因為對法律運作無知才造成誤會，目前已主動補繳所有稅款並歸還相關資產，正在辦理公司停業手續。
