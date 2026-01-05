金宣虎陷跨國三角戀 和高允貞煲愛火

金宣虎（左）、高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中的化學反應令劇迷期待。Netflix提供



金宣虎、高允貞主演的《愛情怎麼翻譯？》正式預告曝光，劇情描述他飾演沉穩、專業且精通多國語言的口譯員「周浩鎮」，與高允貞飾演的頂流明星「車茂熙」之間的愛情故事，沒想到卻殺出福士蒼汰飾演的日本浪漫王子「黑澤博」。

2人穿梭韓國、日本、加拿大與義大利如畫般的風景之中，有時願意敞開心房，有時卻又撞上一道道無形的高牆，金宣虎劇中能輕鬆翻譯各種語言，卻發現高允貞的心是最難解讀的；而她雖被世界各地的粉絲所愛，卻始終難以表達自己的愛意。

預告中，與高允貞一同參與實境節目的福士蒼汰對她的情意，使逐漸靠近彼此的金宣虎、高允貞陷入出乎意料的跨國三角關係，身為口譯員的金宣虎是否會堅守專業，如實翻譯福士蒼汰的表白成為焦點。

《愛情怎麼翻譯？》由《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》創作組合洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆，並由以《紅丹心》聞名、擅長細膩敘事與優雅影像風格的導演柳英恩執導，橫跨日本、加拿大、義大利等地取景，1月16日於Netflix上線。

