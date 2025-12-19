金宣虎、高允貞合體寵粉！下月「現身這裡」免費入場細節曝光

記者林汝珊／台北報導

Netflix影集《愛情怎麼翻譯?》全球首播，19日正式宣布將於印尼雅加達舉辦專屬粉絲活動，由影集主演金宣虎與高允貞親自出席，將於2026年1月16日在雅加達的Kota Kasablanka盛大登場。《愛情怎麼翻譯?》是金宣虎與高允貞首度同台演出的作品，劇情描述精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾）受命為擁有多國粉絲的大明星車茂熙（高允貞 飾）擔任翻譯，展開一段難以預測的浪漫旅程。

廣告 廣告

在韓國完成宣傳行程後，主演群與導演柳英恩將一同前往以熱情粉絲文化聞名的雅加達，慶祝影集全球上線。活動當天正值影集首播日，將為粉絲帶來難得的參與體驗。本次粉絲活動以沉浸式體驗為設計核心，呈現橫跨文化的影像旅程。呼應影集於日本、韓國、加拿大與義大利等地取景拍攝的劇情脈絡，活動現場也將重現劇中角色走訪過的各個國家。

《愛情怎麼翻譯?》舉行粉絲活動，金宣虎、高允貞將現身。（圖／Netflix提供）

現場將設有多個互動環節，帶領粉絲與金宣虎、高允貞一同展開浪漫之旅。更令人期待的是，本活動免費入場。粉絲可透過「Superfans」或「一般入場」兩種方式完成報名並取得入場資格。

更多三立新聞網報導

范冰冰奪金馬！「獎座還沒拿到」哭聊1小時 導演不忍：隔天還在落淚

TWICE高雄11萬人海太狂！「2分鐘空拍片」曝光 震撼畫面網全哭了

不只BOYNEXTDOOR！高雄櫻花音樂節名單曝光 大咖韓團也來了

才剛宣布退團就傳戀愛鐵證！中島裕翔恩愛半同居女星 訂嚴格地下戀

