金宣虎、高允貞跨3國戀愛！認「變得更親近」一起看極光超浪漫

記者林汝珊／台北報導

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》昨（13）日於首爾舉行上線記者會，金宣虎、高允貞與導演柳英恩一同登台。金宣虎飾演多語口譯員，與與深受全球喜愛的國際巨星車茂熙（高允貞 飾）相遇，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇。」

金宣虎也搶先透露劇情：「浩鎮與茂熙第一次在日本相遇，之後又彷彿命中注定般再次重逢，一段無法預測的浪漫喜劇就此展開。」高允貞則分享：「我覺得口譯的核心在於理解與溝通，我們試著描繪浩鎮與茂熙不只是聽懂彼此的話語，而是能真正站在對方立場、彼此理解的過程。」

廣告 廣告

《愛情怎麼翻譯？》在絕美景色中完成拍攝，橫跨韓國、日本、加拿大與義大利四個國家。導演柳英恩說明：「日本是浩鎮與茂熙初次相遇、情愫萌芽的地方；加拿大則是兩人情感大幅拉近、充滿戲劇性時刻的舞台，夕陽與極光等景色都成為情感的映照；義大利則是故事後半段的背景，浪漫氛圍更加濃厚。」

金宣虎補充道：「海外拍攝時，整個劇組彼此依靠、一起吃飯、每天聊天，所以當一個拍攝地告一段落時，心情也特別感性。」高允貞也分享：「在日本之後，我們在加拿大變得更親近，到了義大利又更加熟絡。拍攝極光場景那天回程時，我們真的親眼看到了極光，那一刻至今都讓人難忘。」《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日在 Netflix獨家上線。

更多三立新聞網報導

朴敘俊三度分手前女友！「忍住不哭」超催淚 網讚：眼淚王子認證

王彩樺與尪當眾大吵！「狂罵20分鐘」鄰居嚇傻險報警 吐真實心情

《雙軌》何與爆紅！傳「切了3年戀」情斷劉些寧 狗仔：百分百分了

福原愛懷孕再婚！「甜讚老公體貼」私下暖舉曝光：讓我感到很溫暖

