金宣虎3部待播劇慘了！涉嫌開空殼公司逃稅 讓擔任「董事」父母把薪水轉回給自己

金宣虎身上似乎有魔咒，每次一有戲劇爆紅就出事！繼2021年《海岸村恰恰恰》竄紅、陷入與前女友的墮胎風波後，他近日好不容易憑熱播劇《愛情怎麼翻譯》東山再起，沒想到又爆出逃稅爭議。

據報導，金宣虎跟車銀優一樣，都是借家族空殼公司「非法避稅」，更慘的恐怕是他手上的三部新劇，如今都陷入愁雲慘霧之中，就不知道金宣虎這回能再次順利度過難關嗎？

設「空殼公司」都與Fantagio有關？

最不可思議的是，金宣虎和車銀優不僅屬於同一家經紀公司Fantagio，兩人涉嫌逃稅的手法，幾乎也複製貼貼。

有法律界人士不禁出面質疑，Fantagio似乎是放任旗下藝人「系統性逃稅」的慣犯，因為這類複雜又異常的分流結算結構，倘若沒有經紀公司的知情介入和縱容配合，很難想像可以完成。

以下是《京鄉體育》獨家報導中，指出金宣虎涉嫌逃漏稅的關鍵：

1、從2024年1月到2026年2月1日，金宣虎在所屬經紀公司Fantagio之外，一直經營一個由家族完全掌控的法人公司，公司代表是金宣虎本人，董事則是他的父母。這將會讓金宣虎賺到的錢，本應適用45%個人所得稅，轉化為適用19%-25%的法人稅，因而減少稅負。

2、法人公司註冊地址與金宣虎位於首爾龍山區的住所相同，這種沒有任何外部專業管理人員的公司，空殼公司嫌疑更顯重大。

3、法人帳戶每個月向父母支付數百萬至數千萬韓元「月薪」，但該月薪最終又回流到金宣虎個人帳戶，涉嫌虛構人工成本抵扣稅款。

4、濫用法人信用卡支付父母私人消費，包括旅遊生活費、香煙喝酒費用、唱KTV、車輛維護費等，並將父親駕駛的轎車登記於公司名下，讓家族如此隨意運用公司資金，可視作貪汙公款和瀆職行為。

5、該公司登記的營業項目不僅只有表演企劃，還包括廣告中介、廣告媒體銷售、媒體內容創作、廣播節目製作、發行與服務，甚至涵蓋醫療製造、批發、零售、貿易和設計，以及人力資源與服務相關顧問、房地產銷售和租賃等多項業務。

除了第5點與車銀優將個人公司登記為「大眾藝術文化企業」不同之外，兩人的其他手法都極為相似，被媒體質疑為實質性的收入轉移和逃漏稅手段。

此外，金宣虎公司的房地產相關業務，也被懷疑他想以公司名義貸款，監管限制比個人貸款寬鬆，且利息支出亦可視為成本以減少稅金。

《京鄉體育》獨家報導未提及金宣虎逃稅金額。（翻攝《京鄉體育》）

Fantagio否認金宣虎逃稅卻疑點重重

至於Fantagio的回應，雖然否認《京鄉體育》的逃漏稅指控，卻疑點重重，如下：

這裡是演員金宣虎的所屬公司Fantagio，對於報導中提及關於金宣虎運營公司的內容，我們發表正式立場。

目前金宣虎是以個人名義，與Fantagio簽訂專屬合約進行活動，他誠實遵守著當前合約關係、以及活動相關的法律及稅務程序。我們明確聲明，金宣虎與所屬公司Fantagio的合約及相關活動，不存在任何問題。

報導中提及金宣虎經營的公司，是為其話劇製作及話劇相關活動而設立，絕非以故意避稅或逃稅為目的設立的公司。該公司自他轉會至Fantagio後，已有一年多未進行實際業務活動，在意識到有問題之後，目前正在辦理註銷手續。

今後本公司將遵守所有相關法律與程序，並盡最大努力確保演員的活動，能夠在沒有不必要誤會的情況下順利進行，謝謝。

首先，《京鄉體育》指出金宣虎公司從2024年1月到2026年2月1日，一直在運營當中，但Fantagio卻表示該公司早在一年前就停止業務活動，但為何至今才辦理註銷手續？

Fantagio的回應當中，也完全沒提到金宣虎父母遭指控的貪汙公款和瀆職行為，以及金宣虎通過公司給父母發工資，又把月薪轉回給自己的疑慮。

沒提國稅廳也沒寫逃稅金額

比較奇怪的是，《京鄉體育》的獨家報導只透露有可靠消息來源，卻沒有提及國稅廳，也沒有寫出金宣虎逃稅金額是多少。

因此除了Fantagio證實，金宣虎真的有另外開設公司之外，其餘逃漏稅問題，實際上是沒有獲得官方實錘的。

於是韓網論壇也陰謀論四起，倘若國稅廳根本尚未對金宣虎案啟動正式調查，結果消息就搶先曝光，而且還是繼車銀優之後，同樣模式的逃稅指控，這恐怕反而會導致，國稅廳對金宣虎的審查力道更加增強。

然而不管有沒有官方證實，現時網路輿論對金宣虎的質疑聲已然沸騰，也讓他演出《愛情怎麼翻譯》的「暖男」人設，面臨嚴峻考驗，尤其自前女友墮胎風波後，金宣虎好不容易稍稍恢復的路人緣，又馬上被破壞殆盡，甚至波及他今年即將上檔的戲劇作品。

《魅惑》和《Unfriend》都將在今年播出。（劇照）

3部新劇禍從天降殃及拍檔

目前已知，金宣虎今年有兩部新劇即將播出，另有一部電視劇下月開拍，目前都處在提心吊膽的恐懼中。

*金宣虎與朴珪瑛主演的《Unfriend》已殺青，預計2026上半年播出。

劇情講述一位姊姊無法接受弟弟做出極端選擇去世的事實，在調查案件的過程中，遇到了一位神秘男子。

*金宣虎與秀智主演的《魅惑》，預計2月殺青，2026下半年播出。

劇情講述一位畫家受委託為一位與世隔絕、魅力四射的女子宋貞花畫像，並逐漸揭開她不為人知的吸血鬼秘密。

*金宣虎與金倫奭主演的《議員的保佑》，預計3月開拍。

劇情講述一個25歲公務員被議員鬼魂附身，步步晉升，最終成為韓國總統的奇幻故事。

如今受到逃稅風波的影響，這三部新劇恐怕都有風雨飄搖之感，尤其是與金宣虎搭檔的秀智、朴珪瑛更慘，倘若事情鬧大無法開播，真的是禍從天降。

至於3月即將開機的《議員的保佑》，屆時會不會換角？仍有待觀察。