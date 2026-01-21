金寶旺年會釋展望！ 許介力：拚EMS轉型ODM、康舒AI數據中心營收3倍增

金寶集團董事長許介力。陳俐妏攝



金寶集團旺年會今天登場，誓言搶進AI伺服器戰場，首度展示因應GPU市場的康舒高壓直流電（HVDC）新產品！展望2026年 金寶董事長許介力表示，除了發展正確的AI產品，更會以AI提升效率，透過延攬新的技術長，持續投入研發，金寶將從EMS廠轉型為ODM廠，追求營收同步追求獲利。康舒數據中心AI Power Shell 電源產品都已到位，包括： 高壓直流電（HVDC）33kw產品今年出貨，72kw產品已經在認證，且併購OmniOn Power 後，相關CSP的AI產品今年將有2~3倍的成長。

廣告 廣告

許介力表示，金寶和康舒因消費電子產品為主，去年上半年受到關稅影響，不過受惠記憶體模組，燃料電池 和AI伺服器帶動，去年下半年營運好轉，達成營收1590.8億元。

展望未來，許介立指出，總給已予新的發展方向，過去金寶的代工模式主要是追求營收，現在會做出改變，要從EMS廠轉型為ODM廠，且在進入伺服器產業，更要追求獲利。未來透過集團資源，讓公司依據泰金寶全球佈局，泰國，菲律賓，巴西和美國，都可因應客戶需求來滿足，且康舒未來產品 HVDC 會符合未來5~10年 AI伺服器方案。

金寶總經理陳威昌表示，收營機和記憶體，充電樁都陸續開花結果，低軌衛星在泰國和墨西哥都有生產過，數量如提升，目前是暫停，但數量如提升，未來有機會重新試產。

泰金寶總經理鄒孔訓表示，去年充滿挑戰和關鍵的一年，加重東南亞比重，調降中國生產比重，讓成本架構更具備優勢，泰金寶泰國的新基地工廠已經量產，泰國已有2座完全自動化無人工廠，智慧製造體系奠定更先進里程碑，產品轉型下，泰金寶將馬力全開，對今年營運更為樂觀。

對於康舒AI展望，許介力說明，康舒數據中心AI Power Shell 電源產品都已到位，包括： 高壓直流電（HVDC）33kw產品今年出貨，72kw產品已經在認證，且併購OmniOn Power 相關CSP的AI產品今年將有2~3倍的成長。

康舒

33kw 今年

72kw已經認證

2~3倍數 數據中心的成長

更多太報報導

英業達AI伺服器再拚2位數增！葉力成喊話今年再創巔峰 資本支出將翻倍創新高

英業達旺年會今登場！祭20萬元最大現金獎總獎金額上看8千萬

【一文看懂】記憶體關稅利空來襲? 法人：接棒先進製程成AI「電子黃金」!