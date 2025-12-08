金寶湯高層失言風波拆解：3D 列印食物＝垃圾？其實係長者恩物！

美國百年品牌金寶湯（Campbell's Soup）最近爆出公關大災難，一名前高層在私下錄音中，不僅嘲笑自家產品是「給窮人吃的垃圾」，更以嫌棄口吻說：「我不想吃一塊從 3D 列印機出來的雞肉。」這番話除了令品牌形象插水，亦意外令「3D 列印食物」成為熱話。究竟 3D 列印食物是否真的如該高層所言般低劣？事實可能顛覆你的想像。

金寶湯高層的誤解：將科技等同「造假」

科大博士生團隊開發 3D 食品打印機 3 分鐘製作軟餐 祖父吞嚥困難成研發動力︱Yahoo

事件起因於金寶湯前資訊科技副總裁 Martin Bally 的一段錄音。他將「3D 列印」作為「劣質、非天然、生化肉」的代名詞，試圖以此貶低自家產品。雖然金寶湯官方已火速澄清其雞肉全天然、無抗生素，並即時解僱涉事高層，但這反映了不少人對食品科技仍存有極深誤解。

在現實中，3D 食物列印並非「無中生有」變出假肉，它只是一種加工技術。就像我們用攪拌機打碎食物一樣，3D 列印是將新鮮食材（如肉類、蔬菜、朱古力）打成糊狀後，再精準地塑造成特定形狀。食物的優劣，始終取決於「墨水」（食材）本身，而非列印機。

3D 食物列印的運作流程：簡單三步曲

3D 列印食物的原理與一般塑膠列印相似，主要採用「擠壓式技術」，過程可簡單分為三個步驟：

食材準備：製作「可食性墨水」

在列印前，所有食材（例如蔬菜、水果、肉類、朱古力或麵團）都必須經過預先處理，打磨或混合成可擠壓的糊狀、凝膠或漿狀。

這種半液體的狀態被稱為「可食性墨水」（Edible Ink），是影響列印成品口感和結構穩定性的關鍵。

數碼建模：設計立體結構

利用電腦輔助設計（CAD）軟件，設計出最終食物產品的立體模型，例如一個精細的甜品圖案、一塊肉的形狀，或者專為吞嚥困難者設計的易入口結構。

數碼檔案會被轉化成指令碼（例如 G-code），引導列印機的噴頭移動。

逐層列印：層層堆疊成形

將「可食性墨水」裝入列印機的專用注射器或墨盒中。

列印噴頭會依照數碼設計的指令，在列印平台上逐層擠壓材料。

每一層都在前一層的基礎上精準堆疊，直到完全重建成設計好的 3D 食物造型為止。

香港實例：3D 列印是「有尊嚴」的美味

科大博士生團隊開發 3D 食品打印機 3 分鐘製作軟餐 祖父吞嚥困難成研發動力︱Yahoo

在香港，3D 列印食物非但不是劣質象徵，更是應對人口老化的重要科技，主要應用於長者軟餐。

對於患有吞嚥困難的中風病人或長者，傳統的「糊餐」賣相一團糟，令人食慾全消。香港科技大學及理工大學等本地學府，近年積極研發 3D 食物列印技術。科大初創團隊 Elevatefoods 就利用 AI 配合 3D 列印，將雞肉、西蘭花等食材打成糊後，重新「印」出雞腿和蔬菜的形狀。這些「軟餐」既保留了食物原有的味道和賣相，又擁有慕絲般易吞嚥的質感，讓長者能有尊嚴地吃飯。

透過 3D 列印，照顧者可以精準控制每一口食物的營養密度。例如在打印的「紅蘿蔔」中混入額外的蛋白質或維他命，讓食量小的長者也能攝取足夠營養。香港專業教育學院（IVE）亦曾舉辦「營印未來」計劃，推廣以 3D 列印製作精緻且富營養的長者膳食。

除了醫療用途，香港理工大學亦曾研究利用 3D 列印技術將食品廢料（如咖啡渣、麵包皮）轉化。雖然目前多用於非食用材料研究，但概念上，這項技術能將外觀不佳但仍可食用的蔬果「整容」，減少廚餘浪費，是可持續發展的一大方向。

結論：科技本無罪，關鍵在人心

金寶湯高層之所以將 3D 列印視為攻擊藉口，源於對加工食品的刻板印象。然而，當這項技術在香港被用來讓無牙長者重嚐「切雞」滋味，或幫助病人攝取精準營養時，它就不再是「窮人恩物」，而是充滿溫度的科技。下次聽到 3D 列印食物，不妨先了解它的用途，未必一定等於「差」！

