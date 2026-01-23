金寶總座尾牙說了實話! 自曝「低軌衛星業務暫停」股價澆冷水 連摔二天跌停

股市配圖。廖瑞祥攝



金寶（2312）前天（1/21）舉行旺年會，不過總經理陳威昌會前自曝「低軌衛星業務暫停」，加上目前股票仍在處置關禁閉，連續二天股價跌停，開盤不久即亮燈躺平至27.4元價位，三天來下跌14.12%。隨著金寶主動降溫，太空概念股行情如同「潮水退了」急轉直下，許多先前態度曖昧的相關個股也引爆法人調節賣壓。

金寶近期搭上低軌衛星與太空產業題材，吸引資金進駐追逐，股價一路從年初22元攻上36.95元，創下近26年新高，由於短線漲勢過猛，1/20被列為處置股，改為5分鐘撮合一次。隔天在金寶尾牙場合，總經理陳威昌回前證實，公司低軌衛星相關業務目前「暫停中」，市場題材被大潑冷水，交易瞬間降溫。

金寶總經理陳威昌當天表示，旗下主力產品如收銀機、記憶體、充電樁都陸續開花結果，至於低軌衛星在泰國、墨西哥都有生產過，雖然目前是暫停，但如數量提升，未來仍有機會重新試產。

特斯拉執行長馬斯克拋出「太空資料中心」構想，近期傳出SpaceX團隊低調來台「打招呼」，引發市場開始注意太空產業鏈潛在商機，其中低軌衛星概念爆紅，台廠供應鏈接連被點名，一舉點燃想像空間，股價水漲船高，但隨著金寶主動降溫，行情如同「潮水退了」，相關個股實績也開始被放大鏡檢視。

