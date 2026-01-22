金寶總座自曝「低軌衛星業務暫停」 今股價開盤慘殺跌停
金寶（2312）昨日（1/21）舉行旺年會，不過總經理陳威昌卻於會前記者會自曝「低軌衛星業務暫停」，加上目前仍在關禁閉，今日（1/22）股價開盤慘殺跌停，更在處置期間開盤1小時就殺出4萬張大量。
金寶近期因低軌衛星題材股價飆漲，股價一路從年初22元攻上36元附近，處置前一天19日盤中一度衝上36.95元，創下近26年新高，也因漲勢陡峭，20日被列為處置股，每5分鐘才撮合一次，交易出現明顯降溫。
昨日金寶集團舉辦旺年會，陳威昌在會前記者會表示，今年前三大產品仍是手持式設備、儲存裝置、印表機，營收結構與去年相近；但提及最近很夯的低軌衛星業務時，陳威昌卻表示，金寶在泰國和墨西哥都曾為客戶生產過相關產品，不過該位客戶偏好在自己投資的工廠內生產，因此初期合作結束後，金寶已沒有低軌衛星的訂單。
儘管陳威昌同時也強調，客戶投資的工廠產能遲早會不夠，有一天會再啟動委外釋單，同時強調「過去的投資不會白費」，不過相關發言仍重挫股價，今日以跌停開盤，雖見低接買盤承接後打開跌停，不過股價仍遊走在跌停價前。
