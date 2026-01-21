金寶總座自爆「低軌衛星業務暫停中」 今年營收估持平 獲利拚成長

金寶總經理陳威昌自爆低軌衛星業務暫停。

金寶總經理陳威昌表示，今年金寶仍在調整期，營收可能會與2025年相當，但在策略性放棄低毛利產品下，期許獲利優於2025年。而金寶最近兩週因為低軌衛星題材、股價漲勢猛烈，陳威昌今日也終於忍不住「自爆」，目前這項業務是暫停狀態，希望導正視聽。

近來金寶、康舒股價漲勢凌厲，金寶在低軌衛星的題材帶動下，上周更曾連續狂飆四根漲停板，最高更觸及36.95元、創下20多年來新高。不過，今日金寶、泰金寶、康舒舉行集團聯合尾牙前的記者會中，陳威昌卻在沒有人「cue」他的狀況下，自爆「金寶現在低軌衛星的業務暫停中」。

他表示，金寶在泰國廠、墨西哥廠都曾為客戶生產過低軌衛星產品，然而這位客戶偏好在自己投資的工廠內生產，所以在初期合作結束後，金寶已經沒有低軌衛星的訂單。

不過，Starlink在2026年申請部署7500顆衛星，加上已經在軌道上的7500顆衛星，相當於在2028年12月之前，必須發射完畢、總量達到1.5萬顆衛星，不過，這也只達到Starlink預定發射數量的五成。

隨著衛星需求量越來越大，陳威昌認為，客戶投資的工廠產能遲早會不夠，有一天會再啟動委外釋單，「過去的投資不會白費」。

陳威昌在尾牙記者會中表示，金寶2025年營運受到對等關稅影響很大，第一季客戶提前拉貨、第二季客戶訂單就出現停滯，到了下半年有一些方式暫時豁免對等關稅的收取，也讓金寶下半年營運恢復正常，金寶2024年繳出EPS 1元的成績單，雖然金寶業績還沒有結算完畢，然而，他預期2025年獲利也會「朝2024年的方向前進」。

而在2026年金寶的重點業務方面，陳威昌在尾牙記者會表示，金寶將加強技術能力，希望從低毛利的EMS往毛利較高的ODM前進，除了拼營收之外，更希望能夠提高獲利能力。

他透露，金寶獲得行動收銀機的獨家代工訂單，會在泰國廠、巴西廠生產，而金寶也跟上目前大熱門的記憶體概念，金寶除了生產硬碟之外，更已經為日系的快閃記憶體原廠客戶代工SSD模組多時，SSD模組產能不僅將倍增、新產能都會在2026年內開出，而電動車600kw充電樁已經投入生產兩年，2026年將投入1800kW充電樁，不過，金寶將撤出IoT、能源管理的產品，以便在衝營收的同時，提高獲利能力。

也因為2026年金寶仍處於產品調整的階段，陳威昌預期，2026年營收應該會跟2025年差不多，但是獲利會比前一年好。



