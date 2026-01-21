金寶自爆低軌衛星訂單暫停中 SSD擴產接棒

▲金寶近期股價上漲，原因之一為低軌衛星題材。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 金寶近日因低軌衛星題材股價飆漲，但公司高層今天表示，目前低軌衛星業務其實是暫停狀態。

金寶總經理陳威昌表示，過去確實曾在泰國、墨西哥替客戶生產過相關產品，但合作初期結束後，客戶轉回自家投資工廠生產，金寶現階段已沒有低軌衛星訂單。

不過，陳威昌也沒有把話說死，他認為全球衛星部署需求持續擴大，未來客戶自建產能若吃緊，仍可能回頭釋出委外訂單，先前投入不會白費。

陳威昌表示，金寶今年仍在產品組合調整期，營收可能與去年差不多，但公司策略性收斂低毛利產品，希望把獲利做得比去年更好。

金寶去年受對等關稅影響，第一季出現提前拉貨、第二季訂單轉趨停滯，下半年因部分方式取得暫時性豁免後，出貨節奏才回到較正常軌道，至於獲利表現，他預期將朝前年EPS 1元的方向靠攏。

陳威昌透露，在記憶體相關產品上，除了硬碟業務外，也替日系快閃記憶體原廠客戶代工SSD模組，相關產能規劃倍增，新增產能預計在2026年陸續開出。

陳威昌預估，金寶2026年營收仍可能與2025年接近，但在產品組合「汰弱留強」後，獲利表現有機會優於前一年。

