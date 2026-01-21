金寶董座許介立挑大樑 嚴父許勝雄笑打滿分

金仁寶集團董事長許勝雄去（2025）年將金寶董座職務交棒給許介立，今（21）日也現身2026金寶集團旺年晚會。

「2026金寶集團旺年晚會」於今（21）日下午就開放員工進場、席開360桌。搶在活動開始前，金寶董事長許介立率領金寶總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓對媒體發表來年看法，這也是金仁寶集團董事長許勝雄將金寶董座職務交棒給許介立後，許介立首度以金寶董座身份挑大樑發表展望，許久不見的許勝雄也刻意將發揮空間留給許介立，面對本刊詢問給許介立打分數，滿臉笑容的許勝雄爽快回應「當然是滿分！」

金仁寶集團董事長許勝雄向來是集團精神與營運領袖，往年都可見到他親自對媒體發表經濟展望、集團營運的看法，同時接受媒體提問，一展企業大佬的談話份量。

不過，今年代表金寶發表談話的人不是許勝雄，而是去（2025）年接棒的獨子許介立，沿襲乃父之風，許介立拿起麥克風對著媒體亦是一陣侃侃而談。

金寶董事長暨康舒董事長許介立率領金寶與泰金寶總經理對媒體發表營運展望。

許介立喊話，金寶將從EMS（電子製造服務）轉型為ODM（原廠委託設計代工），全力衝刺AI應用、伺服器電源及綠能解決方案，並期許2026年「馬年」能加速奔馳，從營收成長轉向追求獲利極大化。

回顧2025年，許介立坦言，年初受到美國「對等關稅」影響，整體消費性市場一度停滯，金寶與康舒因消費性電子產品比重較高，上半年營運小有壓力，下半年則在同仁努力、市場變化帶動下，AI產品、記憶體模組、燃料電池，以及資料中心與伺服器電源等產品線發展下，營運逐步好轉。

金寶集團2025全年營收繳出新台幣1,950.8億元的數字，與2024年1,961億元的大致持平，表現維持穩健。

許介立表示，集團將會運用泰金寶所擁有的全球資源與製造布局，在泰國、菲律賓、墨西哥、美國、巴西等地生產集團產品，並因應客戶在地化生產需求，提升供應鏈韌性與市場反應速度。

直至媒體聯訪與產品介紹結束後，許勝雄這才從貴賓室緩緩走出來合照，將發言權與媒體鎂光燈都留給許介立發揮。

而對於接下金寶董座的許介立，向來以嚴父自居的許勝雄，還是顯得頗為滿意，他回應說道「一代要比一代強」，本刊請許勝雄給許介立打一個分數，他回應「當然是滿分，100分！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

