金寶董座許介立開金嗓 要為集團唱出一個「海闊天空」

金寶董事長許介立一襲西裝，拿起麥克風開唱又非常搖滾風！

2026金寶集團旺年晚會今（21）晚在南港展覽館熱鬧開吃，集團員工齊聚一堂期待抽獎，進入表演環節，開場有金寶員工開唱，而後是樂團表演，唱的是香港知名樂團Beyond的日招牌金曲「海闊天空」，一抬眼看，台上擔任主唱的正是金寶董事長許介立，他也對全體員工說希望集團未來也是「海闊天空」！

許介立更打趣說道，今天自己只是來串場的，樂團成員都是金寶員工，說是缺人唱歌，才由他代打上陣。

雖然自謙是代打上陣，但是據本刊觀察，其唱歌演繹的架勢和對粵語咬字的熟悉程度真的不像是臨時惡補。在許介立賣力開唱下，眾多員工都跑來看董座開唱的模樣，現場氣氛也相當熱絡。

除了活絡現場氣氛，許介立也藉著演唱「海闊天空」一曲，將歌名討喜的寓意分享給台下的所有員工，希望集團發展未來也是「海闊天空」！

