金寶集團馬年加速！2026拚獲利優先 推「兆瓦級」電源直攻AI資料中心大餅

金寶（2312）集團今（21）日尾牙，集團董事長許介立揭示2026年營運主軸，強調將從過往以代工（EMS）為核心的成長模式，進一步推進至ODM方向，並把「獲利優先」列為策略重點；旗下康舒科技（6282）發表專為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統，以兆瓦級供電與高密度用電需求為切入點，鎖定全球雲端服務供應商（CSP）導入新一代資料中心供電架構。

許介立表示，AI（人工智慧）是全球明確趨勢，集團除持續發展AI相關產品外，也將更積極鼓勵同仁把AI導入工作流程以提升效率；同時，金寶將引進新CTO，推動從單純EMS往ODM發展，提升客戶黏著度與獲利能力，康舒則持續投入研發，鎖定資料中心與AI伺服器所需的33kW、72kW與HVDC解決方案。

廣告 廣告

在製造與供應鏈配置上，許介立也強調將更有效運用集團全球據點，透過泰金寶在泰國、菲律賓、墨西哥、美國、巴西等地的佈局，依客戶需求提供區域化生產選項，支撐集團產品在不同市場的交付與擴產。

康舒1MW HVDC電源機櫃產品。（魏鑫陽攝）

泰金寶：降低中國製造比重、擴大自動化與智慧工廠

面對關稅與地緣政治風險，泰金寶總經理鄒孔訓指出，延伸集團「全球製造」方向，泰金寶正提升東南亞產能比重、調整生產基地配置，同時以「AI領航卓越製造」推進智慧工廠、自動化製程與智能倉儲，並擴大自動化布局，為2026年成長預作準備。

金寶：營收拚持平、但「利潤會更好」

針對2026年營運展望，金寶總經理陳威昌表示，在持續調整產品組合、導入高附加價值與高毛利新產品下，營收規模可能與今年接近，但利潤表現有機會更佳；他並提到未來與康舒、OmniOn的協作會持續推進，相關產品也將由金寶在泰國與墨西哥等工廠支援量產。

金寶充電樁產品。（魏鑫陽攝）

康舒轉型：2026兩大動能，資料中心業務看2～3倍成長

身兼康舒董事長的許介立也指出，回顧2025年，可視為康舒「轉型落實年」，上半年受逆風影響、下半年逐步追趕，主要動能來自資料中心與伺服器電源、燃料電池需求，以及OmniOn電信景氣回溫。

展望2026年，許介立點名康舒擁有兩大成長引擎，包括33kW、72kW等資料中心電源產品，以及面向下一世代GPU的HVDC架構；在OmniOn方面，除美國電信產業復甦外，也將切入CSP供應鏈，帶動資料中心業務成長，並在現場問答中提到2026年資料中心業務可能出現2～3倍的成長空間。

直攻兆瓦級供電：康舒發表1MW HVDC，對標80PLUS RUBY

在新品發表環節，康舒正式發表1MW HVDC電源系統解決方案，鎖定AI資料中心的新一代高功耗、高密度用電需求。康舒指出，AI運算規模快速擴張，資料中心正面臨兆瓦級（MW）電力供應、效率與熱管理挑戰；此次展示的1MWHVDC電源機櫃對標80PLUS最高效率的RUBY等級，整合100kW機架式電源（Power Shelf）與備援電池模組（BBU Shelf），並支援±400V或800V的HVDC輸出架構。

康舒也明確把HVDC的導入價值說清楚：相較傳統50V供電架構，HVDC可降低轉換損耗、改善PUE表現並簡化散熱設計，讓資料中心把更多電力用在運算本身、降低非運算用電。

許介立更以「供電標準換世代」來形容這波趨勢，指HVDC已成為全球客戶因應算力密度提升與大規模部署的關鍵選項；他強調，康舒在電源與系統整合上的技術累積，結合集團在全球製造與供應鏈規模優勢，將在市場轉換期為客戶提供更高效率與可靠度的電力基礎設施。

康舒技術長古忠平直指痛點，當AI運算單櫃功率邁向兆瓦級，傳統50V直流架構在轉換損耗與熱管理上的風險逐步浮現；HVDC透過降低電流與轉換損耗，提升電源與熱管理效率，並可降低資料中心整體非運算用電需求。

「集團作戰」成關鍵：金寶以量產與全球自動化產線承接HVDC落地

在集團分工上，康舒表示將結合自身在充電樁領域累積的研發能力，以及金寶在大功率電力系統的製造與量產經驗，打造具備高功率密度與高度擴展性的HVDC系統，目標鎖定CSP的AI資料中心應用。

金寶電子技術長李盛宏也表示，金寶與康舒過往在北美客戶充電樁等大功率產品的合作，已建立成熟且穩定的研發與製造分工模式，金寶可「快速承接HVDC電力系統的量產需求」，並透過遍布全球的高度自動化製造產線，協助康舒把HVDC解決方案落地。

金寶今日釋出的訊號相當一致，在AI驅動的供應鏈重組與資料中心電力架構轉換浪潮下，集團將以「從EMS走向ODM、獲利優先、全球製造整合」作為2026主旋律；而康舒端出的1MW HVDC，也被視為集團搶攻AI資料中心供電市場的關鍵產品之一。

更多風傳媒報導

