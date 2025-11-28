金寶：主要產能移往泰國菲律賓 樂觀看2026年成長

（中央社記者吳家豪台北28日電）電子代工廠金寶今天召開法人說明會，總經理陳威昌表示，中國製造占比已降至約5%，目前主要產能移往泰國與菲律賓，將加速新品量產，對2026年營運看法比客戶預估的持平更樂觀一些，還是會有成長。

金寶今年前3季合併營收約新台幣1206.09億元，年增1.36%，主因影像產品受美國對中貿易政策影響，生產自中國撤出轉往泰國，轉廠期間造成業績減少；由於第2季新台幣急劇升值，加上中國廠區退場衍生費用與損失，前3季歸屬母公司業主淨利約12.7億元，年減10.12%，每股盈餘0.85元。

陳威昌指出，美國對等關稅情勢持續變動，金寶配合客戶需求，今年4月完成多地與在地生產規劃，暫未全面啟動。目前生產集中在泰國與菲律賓2國，因關稅與東南亞鄰近國家接近，短期生產穩定，印表機已由中國移往泰國製造。

他說，金寶在泰國生產固態硬碟（SSD）的新廠正快速推升產能，由於市場需求強勁，已啟動擴廠，目前使用1、2樓，正在布建3、4樓，後續將全面投產。

陳威昌表示，金寶在泰國與菲律賓的產能占比合計近80%，中國製造占比目前約5%，另外在美國、墨西哥及巴西也有布局。

人工智慧（AI）伺服器方面，他表示，金寶在墨西哥生產主板與小板，出貨以板件為主，2025年營收占比仍小，未來將結合充電樁經驗導入高壓直流電源櫃方案。

中央社記者詢問如何因應記憶體漲價，陳威昌回應，記憶體漲價成本由客戶端承擔，且客戶會將成本轉嫁至下游，對金寶毛利率影響小。（編輯：楊凱翔）1141128