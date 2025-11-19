金寶、仁寶纳入00940 ETF成份股 19日強勢反彈收漲

▲ 取自仁寶官網

19日台股市場信心持續渙散，上半場加權指數維持在平盤以上整理，11時後指數便反轉跌至平盤以下且跌幅加深，終場指數收在最低的26580.12點、下跌176點，總成交值為5068.03億元。櫃買市場指數也是開低走低並收低的走勢，終場指下跌3.36點、收在246.7點，總成交值為1052.19億元。

19日電子相關類股幾乎全面躺平，至收盤僅其他電子類股勉強維持在平盤以上，而該類股中的金寶與同集團的仁寶二檔個股，因被00940新納入成分股，二檔個股在法人強力買超補貨下，股價也帶量走高，其中金寶開盤後一路震盪走升，直至終場股價收在22元、上漲0.95元，漲幅接近半根漲停，成交量爆出37868張；仁寶股價也是帶量開高走高並收高，盤中兩檔於盤面上相呼應，成為強勢的集團股，終股價上漲0.75元、收在29.4元，成交量為44460張。

理周投研部指出，金寶Q3稅後淨利為4.51億元、年減13.69%，每股盈餘(EPS)0.3元、年減14.29%，毛利率為7.04%、年增0.4%。而自結10月營收為156.4億元、月減20%、年減6.32%，累計今年前10月營收為1361億元、年增0.2%，為歷史次高。

而仁寶Q3營收1871.2億元、季增4%、年減23%，稅後純益為19.47億元、季增0.34%、年減42%，當季EPS為0.45元。自結10月營收為619.2億元、月減11.2%、年減27.5%，累計今年前10個月營收為6286億元、年減18%。

理周投研部指出，00940元大台灣價值高息ETF，於18日公布成分股調整，總計更換10檔個股並納入10檔新成分股，其中金仁寶集團二檔金寶與仁寶新增入列，引發市場關注，並反映在19日這二檔個股的股價表現，投資人亦追隨法人佈局，帶動19日買盤人氣，在量能驅動下，股價開高並收高，同列新增個股中，還有廣明(6188)收高，其餘新列成分股則是收黑。

金寶、仁寶除了新入00940ETF成分股外，亦配合集團年底作帳行情啟動，有助同步拉抬股價，短線操作可注意法人與主力買賣超情況，可於股價拉回時進場佈局。

理周投研部表示，截至18日收盤，投信買超1166張，外資與自營商同步賣超分別為429張與48張，主力則是連續3日買超共計944張。

