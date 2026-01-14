金寶「連3根漲停」衝天價 近4萬張排隊搶買：下週旺年會還有驚喜？

記者許雅惠／台北報導

下週三（21日）旺年會即將登場，市場傳出資金瘋狂卡位（圖／資料照）

老牌電子大廠金寶（2312）股價真的「噴火」了！隨著下週三（21日）旺年會即將登場，市場傳出資金瘋狂卡位，押寶將在AI伺服器與低軌衛星領域拋出震撼驚喜。受此利多帶動，金寶股價連3個交易日強勢亮燈漲停，今（14）日股價直接衝上30.3元，讓股民很嗨。

近4萬張買不到！金寶連3漲停衝破30元大關

金寶近日股價表現猶如「吸金黑洞」，今早盤站上30.3元後強勢鎖死。截至中午12時33分，成交量爆出逾6萬張天量，但更驚人的是，後頭還有高達4萬多張買單「排隊等進場」，市場熱度沸騰。

廣告 廣告

AI伺服器有戲！總經理親揭「這技術」是關鍵

面對營運轉機，金寶總經理陳威昌表示，隨著影像產品回穩、固態硬碟（SSD）需求暢旺，加上汽車電子、充電樁及半導體設備主板等產品線今年陸續發酵，公司力拚營運「持平向上」，為市場注入一劑強心針。

針對市場瘋搶的AI題材，陳威昌指出，目前以出貨主板為主，但未來「高壓直流輸電（HVDC）」將成為AI伺服器電源櫃的關鍵趨勢。金寶已掌握HVDC製造實力，並聯手康舒搶攻這塊肥美商機，被視為下一波成長的「秘密武器」。

低軌衛星潛力噴發！儲存設備變身二當家

至於話題度極高的低軌衛星，雖然先前因產能經濟效益曾短暫「按暫停」，但市場仍高度看好金寶切入供應鏈的硬實力。此外，儲存設備需求持續升溫，已躍升為僅次於影像產品的「第二大產品線」，營運觸角遍地開花。

基本面數據顯示，金寶去年累計全年營收達1,631.62億元。法人分析，金寶股價位階極具優勢，加上AI與衛星雙題材加持，在下週旺年會利多正式開獎前，多頭攻勢恐怕還沒結束！

老牌電子大廠金寶（2312）股價真的「噴火」了！（圖／翻攝自台新智多星）

更多三立新聞網報導

又要砍1000人！花旗銀行「大刀一揮」裁員名單出爐 今年底前砍2萬職缺

全台僅30輛！Range Rover Sport SV奢華登台 730萬起「送38萬煞車」

愈關愈大尾！DRAM首季暴漲50% 這7檔「關禁閉」照噴：群聯衝天價

被關禁閉照樣衝？群創處置飆漲停、友達爆量登成交王 網驚：面板甦醒了

