金居1月營收衝8.2億創新高 年增45%

▲金居今日公布1月營收，創下歷史新高。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] PCB上游銅箔材料廠金居開年就繳出「爆量級」成績單，公司公告2026年1月合併營收8.2億元，改寫單月歷史新高，月增9.29%、年增45.92%；市場解讀，AI伺服器用板升級潮正往材料端擴散，金居在高階HVLP銅箔的卡位，成為營收衝高的關鍵推力。

金居先前已釋出方向，AI伺服器平台更新、產品換代加速，將把HVLP規格往更高階推進。

不過，業界普遍認為，從HVLP3往HVLP4拉升，涉及高階產能的轉換與製程調整，損耗率與成本壓力難免，市場估計升級過程的產能損耗約在三成上下，對供應商的良率控管與交期管理都是硬仗。

廣告 廣告

法人也指出，AI用板帶動銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔在成本結構中占比不低，約占CCL材料成本約35%，而高速運算對應的多是HVLP銅箔。從M7、M8世代逐步走向更高階的M9規格，對銅箔表面處理的要求明顯拉高，包括平滑度、以及與樹脂的結合性，都會直接影響最終的產品穩定度。

金居今日股價上漲5.04%，收250元，目前股價進入處置期，每20分撮合，至2月23日。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

PCB概念股業績撐腰！金居出關首日攻上漲停價、創新天價

剛關完又遭列注意股！金居公告10月自結EPS 0.43元、年增狂飆138%

台積電鉅額交易「試水溫」 現1870.33元新天價、瞄準1900關卡