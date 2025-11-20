金屬中心串聯產業與日本企業技術交流 聚焦氫能

金屬中心在經濟部產業技術司指導下，日昨於經濟部傳統產業創新加值中心舉辦「氫能工業應用及國際技術交流研討會」，聚焦氫能在工業應用的實務落地與串聯國內外能量，推動產業低碳轉型。

金屬中心長期攜手多家業者推動氫能技術與產業鏈串聯，活動特別邀請日本企業WELCON公司社長鈴木裕先生來台，分享「PCHE熱交換器設計、測試與擴散接合製作方法」。PCHE為加氫站與高壓氫能系統的關鍵設備之一，透過引入國際實務交流，可為我國氫能關鍵設備研發帶來具體啟發，厚植我國在設計、製造能力。會中展示金屬中心氫能團隊年度亮點，包括「混氫/純氫燃燒整合工業爐應用」、「高壓氫輸儲銲接與表面處理」等技術成果。