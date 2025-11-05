金屬中心儲能電池檢測實驗室獲DNV認可。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

台灣儲能邁向國際！金屬工業研究發展中心儲能電池檢測實驗室獲DNV認可，將有助於產業鏈搶攻全球先機，此項國際級的認可，標誌著該實驗室在儲能系統安全、性能與品質檢測能力上，已實質接軌國際頂尖標準，為台灣儲能產業鏈邁向全球市場提供了堅實的品質背書。

授證儀式在金屬中心傳統產業創新加值中心舉行，由金屬中心董事長劉嘉茹，以及DNV 能源系統事業部亞太區副總裁趙曉東共同見證，展現雙方強強聯手，提升台灣儲能國際競爭力的決心，標誌著實驗室的技術能力已達國際頂尖水準，更可協助台灣儲能產業鏈快速取得國際通行證的關鍵一步。

劉嘉茹表示，特別感謝武威宏副執行長、智發處陳鍾賢代處長率領團隊，精進儲能產業技術發展，金屬中心未來將持續強化該實驗室的核心能量，助力國內業者在激烈的全球市場競爭中搶佔先機，共同為台灣的淨零轉型目標做出實質貢獻。

DNV 亞太區副總裁趙曉東則指出，DNV 作為全球能源轉型領域的領導者，非常樂見金屬中心的實驗室能迅速達到嚴苛的認可標準，授證體現了台灣在儲能檢測領域的決心和能力，該實驗室將能有效提升區域內的儲能安全與品質，為亞太區的綠色供應鏈帶來更可靠的產品與服務。

在全球能源轉型加速的趨勢下，儲能系統的安全與可靠性是全球客戶最關注的議題，金屬中心具備優異的專業管理與營運能力，從而能為國內儲能系統業者提供更高效、更具國際公信力的第三方檢測服務，該實驗室目前已是國內最大的儲能檢測設施，可提供國內大型電池儲能系統檢測服務，未來最大可以到達 MW 等級。