金屬中心因應全球氣候變遷成立「產業淨零服務中心」

金屬中心「產業淨零服務中心」一站式服務推動企業淨零轉型。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

金屬工業研究發展中心因應全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，成立「產業淨零服務中心」，致力為產業提供全面性的淨零排放解決方案與專業諮詢服務，協助企業強化永續競爭力，實現經濟成長與環境永續的雙贏目標。

金屬中心指出，成立「產業淨零服務中心」，一站式服務推動企業淨零轉型，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才培育等關鍵能量，陪伴企業從盤查、規劃到技術導入，一步一步落實減碳行動。

目前中心已協助多家製造業者完成碳盤查與減碳診斷，並導入節能製程與能源管理系統，同時協助出口導向與供應鏈關鍵廠商建立碳數據管理與查證機制，協助企業從「看懂規範、盤點現況」到「導入技術、創造價值」，穩健邁向淨零轉。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，四大服務項目，分別是「碳權諮詢與市場分析」：提供企業碳權諮詢服務與解析國內外碳市場運作機制、「減碳方案設計與導入」：協助企業導入各類綠色節能與減碳方案評估、「碳排放盤查與查證」：提供企業可查證，可追溯一站式碳管理與查證服務、「政策法規諮詢」：整合國內外政策法規與供應鏈要求，提供法規導引與行動建議。

近年來在金屬中心執行長賴永祥帶領下，研發成果屢獲國際知名獎項如全球百大科技研發獎與愛迪生獎多項殊榮，尤其自預熱節能相關技術更是榮獲雙獎肯定，突顯出中心在推動高效節能與低碳技術方面研發成果豐碩，展現中心在綠色技術研發上的堅實實力。