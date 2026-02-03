金屬中心因應全球能源轉型與全球專家簽署合作備忘錄。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

金屬工業研究發展中心因應全球能源轉型與先進科技快速發展趨勢，與應用安全科學領域的全球專家 UL Solutions簽署合作備忘錄，雙方將結合各自技術與國際驗證能量，計畫在先進儲能、氫能、電動車、無人機及資安等關鍵領域展開深度合作，共同推動台灣先進科技技術發展與產業升級。

金屬中心表示，簽署訃項合作備忘錄，目的在攜手打造先進科技驗證能量，助攻高端應用新發展。UL Solutions 為全球最具公信力的安全科學與測試驗證機構之一，長期致力於產品安全、性能與永續驗證服務，服務網絡遍及全球百餘國家，其在能源、電動車、儲能、資安與先進科技領域專業能力獲得廣泛認可。

UL Solutions 台灣總經理蔡英哲表示，此次合作象徵了台灣產業在安全和創新領域邁向實質的一步，我們計畫藉由擴大在技術諮詢、國際標準規範符合性評估以及專業訓練等面向的合作，為台灣企業提供更強而有力的技術支援，透過測試和認證，協助台灣企業在關鍵國際市場上脫穎而出。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，透過此次結盟，中心將進一步強化先進儲能與高端科技領域的技術驗證能量，協助國內產業全面接軌國際標準，提升產品信賴度與市場競爭力；金屬中心賴永祥執行長等所帶領的智發處團隊，也積極努力促成本次合作，未來將持續深化檢測技術與服務布局，成為台灣能源轉型與科技升級的重要後盾。