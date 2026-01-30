金屬中心成立產業淨零服務中心 一站式服務助企業淨零轉型

金屬工業研究發展中心因應全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，已成立「產業淨零服務中心」，整合碳管理、減碳技術、法規輔導與人才培育等關鍵能量，致力為產業提供全面性的淨零排放解決方案與專業諮詢服務，協助企業強化永續競爭力，實現經濟成長與環境永續的雙贏目標。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，產業淨零服務中心具備四大服務項目，分別是：一、碳權諮詢與市場分析，提供企業碳權諮詢服務與解析國內外碳市場運作機制；二、減碳方案設計與導入，協助企業導入各類綠色節能與減碳方案評估；三、碳排放盤查與查證，提供企業可查證、可追溯一站式碳管理與查證服務；四、政策法規諮詢，整合國內外政策法規與供應鏈要求，提供法規導引與行動建議。

另外，金屬中心近年在賴永祥執行長帶領下，研發成果屢獲國際知名獎項如全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）與愛迪生獎（Edison Awards）多項殊榮，尤其自預熱節能相關技術更是榮獲雙獎肯定，突顯中心在推動高效節能與低碳技術方面研發成果豐碩，展現中心在綠色技術研發上的堅實實力。憑藉長期深耕產業技術研發與輔導的經驗，可作為企業邁向淨零的重要後盾，協助產業以系統化、可落地的方式推動減碳行動。

「產業淨零服務中心」陪伴企業從盤查、規劃到技術導入，一步一步落實減碳行動。目前中心已協助多家製造業者完成碳盤查與減碳診斷，並導入節能製程與能源管理系統，同時協助出口導向與供應鏈關鍵廠商建立碳數據管理與查證機制，協助企業從「看懂規範、盤點現況」到「導入技術、創造價值」，穩健邁向淨零轉型之路。