金屬中心技術移轉台朔重工 推動rTMS治療

【記者郭襄陽台北報導】亞太最具規模的醫療科技盛會──2025台灣醫療科技展於12月4日假南港展覽館盛大登場。金屬中心在經濟部產業技術司的支持下，舉辦「e-rTMS治療系統技術移轉簽約儀式暨產品發表會」，正式宣布由金屬中心自主研發的「rTMS重複經顱磁刺激治療系統」技術成功落地，並移轉予台朔重工股份有限公司，為國內智慧醫療產業發展揭開新篇章。產官學研醫齊聚見證技術成果正式亮相，簽約儀式現場嘉賓雲集，產官學研醫界代表齊聚一堂共同見證這項重要里程碑。出席貴賓包括經濟部產業技術司長郭肇中、金屬中心董事長劉嘉茹、台朔重工副總經理黃于峰、國家衛生研究院副院長陳為堅，以及高雄長庚醫院老年及復健社區精神科主任許智維醫師等人。







近年全球醫療產業積極發展數位醫療與精準治療，智慧醫院與腦神經調控技術的結合已成為醫療新趨勢。金屬中心自111年起投入次世代重複經顱磁刺激（rTMS）系統研發，整合高速脈衝控制與多軸磁場調控等核心技術，成功打造可改善精神疾患的創新治療系統。為確保臨床應用的安全性與療效，金屬中心與國家衛生研究院合作進行產品安全性動物試驗，建構完整的臨床前研發鏈結，為台灣自製醫療科技奠定堅實基礎，展現我國在智慧醫療自主研發上的關鍵能量。



經濟部產業技術司長郭肇中表示，隨著全球身心疾病患者人數逐年攀升，非侵入式神經調控治療技術需求大幅增加。金屬中心此次研發的「e-rTMS治療系統」具備高速脈衝輸出與多軸磁場控制等關鍵技術，透過與台朔重工合作進行量產與臨床推廣，將有效帶動國內智慧醫療設備產業升級。此項技術落地將為醫療器材自主化、臨床應用創新化、產業鏈在地化注入新動能，推動台灣醫療科技產業邁向國際市場競爭舞台。



金屬中心董事長劉嘉茹感謝在蘇子可處長帶領及黃博偉博士團隊努力下，金屬中心持續推動智慧醫療技術自主化與臨床應用落地。本次技術移轉予具備製造與系統整合能量的台朔重工，象徵國內rTMS產業鏈正式成形。未來，雙方將共同開發臨床導向應用產品，推動國產醫療設備商機，並以國際市場輸出為目標。透過整合產學研醫資源，金屬中心期望打造高回診率、自費型治療市場，開創台灣智慧醫療與神經調控治療的新局面。2025/12/03



圖說：金屬中心與台朔重工正式簽署「rTMS治療系統」技術授權移轉合約，象徵國產rTMS關鍵技術正式邁向產業化應用。左起為金屬中心劉嘉茹董事長、經濟部產業技術司郭肇中司長、台朔重工黃于峰副總經理。2025/12/03



















