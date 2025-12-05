金屬中心技轉台朔重工 國產 rTMS 治療系統正式亮相醫療科技展

2025台灣醫療科技展4日在南港展覽館登場，金屬中心於會中舉行「e-rTMS治療系統技術移轉簽約暨產品發表會」，宣布自主研發的重複經顱磁刺激（rTMS）治療系統正式完成技轉，由台朔重工投入量產與推廣，為國內智慧醫療設備的本土化與產業化跨出關鍵一步。

本次發表會由經濟部產業技術司支持，產、官、學、研、醫界齊聚見證技術成果。其中包含產業技術司長郭肇中、金屬中心董事長劉嘉茹、台朔重工副總經理黃于峰、國衛院副院長陳為堅以及高雄長庚醫院精神科主任許智維等人，共同宣示推動國產神經調控醫材發展的決心。

金屬中心自111年起投入次世代 rTMS 系統研發，結合高速脈衝控制、多軸磁場調控等技術，打造具備臨床治療潛力的新型非侵入式神經調控設備。為確保安全性與療效，金屬中心並與國家衛生研究院合作完成動物試驗，建構完整臨床前研發流程，展現台灣在智慧醫療自主研發的技術深度。

產業技術司長郭肇中指出，全球身心疾病患者逐年增加，非侵入式神經調控治療需求急遽上升。此次國產 e-rTMS 系統的成功研發與技轉，不僅有助於提升國內醫療設備自主化，也將加速臨床應用創新與產業鏈在地化，成為台灣進軍國際智慧醫療市場的重要助力。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，感謝研發團隊與外部合作單位的支持，使國產 rTMS 技術得以落地。技轉台朔重工象徵台灣 rTMS 產業鏈已具雛形，未來雙方將攜手推動臨床導向產品開發與市場佈建，打造高回診率、自費治療的新型醫療模式，擴大台灣在神經調控與智慧醫療領域的國際競爭力。

